As bolsas de Nova Iorque fecharam na quarta-feira no vermelho duvidando da viabilidade do plano de corte de impostos divulgado pela Casa Branca. A Europa abriu esta quinta-feira em baixa depois de uma sessão anterior neutra. Mario Draghi não vai repetir erros de Jean-Claude Trichet em 2011. Não se espera qualquer mudança na política monetária na reunião do BCE

Jorge Nascimento Rodrigues