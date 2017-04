Portugal na justiça da UE por infrações nos transportes rodoviários e marítimos

Portugal é um dos três países da União Europeia (os outros são o Luxemburgo e a Polónia) que estão a impedir a criação de um Registo Europeu das Empresas de Transporte Rodoviário(ERRU). Em causa está a não criação do registo nacional e a sua interligação aos registos dos outros Estados-membros. Para resolver o problema, a Comissão Europeia avançou com uma ação judicial no Tribunal Europeu de Justiça contra os três Estados faltosos.

Os registos eletrónicos nacionais de empresas rodoviárias são bases de dados que incluem algumas informações (tais como o nome, endereço e número de veículos) sobre todas as empresas que tenham sido autorizadas a efetuar operações comerciais por um Estado-Membro. O direito da UE exige que esses registos nacionais sejam interligados. As autoridades luxemburguesas, polacas e portuguesas dispõem agora de dois meses para notificar Bruxelas das medidas tomadas para assegurar o cumprimento dos acordãos.

Falhas no registo marítimo

Nos transportes marítimos, Portugal também surge entre os faltosos. O país tem dois processos judiciais a correr no Tribunal Europeu de Justiça por não ter cuimprido as suas obrigações Estado de bandeira nem ter cumprido as atividades de monitorização e comunicação das suas organizações reconhecidas.

Portugal não terá cumprido, alegadamante, as suas obrigações, que implicavam o desenvolvimento, aplicação e manutenção de um sistema de gestão da qualidade para as atividades da sua administração relacionadas com o Estado de bandeira, os quais devem ser certificados de acordo com as normas de qualidade internacionais.

Portugal também não terá cumprido a diretiva que impõe aos Estados-membros a obrigação de realizar controlos às organizações reconhecidas que atuam em seu nome para verificar a conformidade dos navios com as convenções marítimas internacionais. Bruxelas estipulou que cada Estado-membro deve facultar aos restantes Estados e à Comissão, de dois em dois anos, um relatório sobre os resultados dessas atividades de controlo. Portugal não terá apresentado esses relatórios.