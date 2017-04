Confiança dos consumidores atinge em abril máximo de quase 20 anos

O indicador de confiança dos consumidores aumentou em abril pelo oitavo mês consecutivo, fixando-se no valor mais elevado dos últimos 20 anos, e o indicador de clima económico manteve também a trajetória de crescimento, divulgouesta manhã o INE.

Segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o indicador de confiança dos consumidores está em alta desde setembro, tendo apresentado em abril o valor mais elevado desde outubro de 1997 em resultado do contributo positivo de todas as componentes, mas sobretudo das expectativas relativas à evolução do desemprego e da situação económica do país.

Já o indicador de clima económico tem mantido a trajetória ascendente desde janeiro até abril, após ter diminuído nos três meses precedentes, tendo-se registado subidas nos indicadores de confiança na indústria transformadora, na construção e obras públicas, no comércio e nos serviços.

De acordo com o INE, o indicador de confiança da indústria transformadora retomou em abril a "expressiva trajetória positiva" iniciada em junho de 2016, após a estabilização verificada em fevereiro e março.

"No mês de referência, as opiniões sobre a procura global e as apreciações sobre a evolução dos stocks de produtos acabados contribuíram positivamente para o comportamento do indicador, de forma mais expressiva no primeiro caso, enquanto as perspetivas de produção apresentaram um ligeiro contributo negativo", nota.

Quanto ao indicador de confiança da construção e obras públicas, aumentou nos quatro últimos meses, atingindo o máximo desde junho de 2008 em resultado da evolução positiva quer da componente relativa às perspetivas de emprego, quer às opiniões sobre a carteira de encomendas.

No sector do comércio, o indicador de confiança tem vindo a aumentar desde janeiro até abril, após ter diminuído nos três meses anteriores, em resultado, no último mês, do contributo positivo das perspetivas de atividade e das apreciações sobre o volume de stocks.

Já o indicador de confiança dos serviços aumentou nos últimos cinco meses, verificando-se uma evolução positiva em abril das opiniões sobre a atividade da empresa e sobre a evolução da carteira de encomendas, enquanto as perspetivas sobre a evolução da procura contribuíram negativamente.

