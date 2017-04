WebSummit abre primeiro escritório em Lisboa

Situado no Cais do Sodré, será "temporário" e vai mudar-se para o Hub Criativo do Beato, quando as obras terminarem. Iniciativa irlandesa quer recrutar 20 colaboradores em Portugal

A WebSummit acaba de inaugurar o seu primeiro escritório em Lisboa, no edifício Enter da Portugal Telecom, um espaço com capacidade para 100 pessoas e onde a operadora de telecomunicações também acolherá 'startups' do seu programa de empreendedorismo.

A partir desta quarta-feira, o número 7 da Rua da Moeda, edifício que pertence à PT e situado no Cais do Sodré, vai acolher "temporariamente" o primeiro escritório fora da Irlanda da cimeira tecnológica WebSummit, segundo informação da organização do próprio evento e da PT.

Em entrevista à Lusa, em setembro do ano passado, o presidente e fundador da WebSummit, Paddy Cosgrave, já tinha anunciado que ia abrir o primeiro escritório fora da Irlanda em Lisboa e contratar "mais de uma dúzia de colaboradores logo após a edição de 2016 do evento". Na altura, o Hub Criativo do Beato foi o lugar apontado.

Em resposta a questões da agência Lusa, a Câmara Municipal de Lisboa informou que se pretende que a “WebSummit seja uma das primeiras entidades a integrar” o Hub Criativo do Beato, que “está em desenvolvimento” e onde decorrem as “primeiras obras”.

“Ainda não existe data para abertura oficial. Trata-se de um espaço com cerca de 20 edifícios e é uma intervenção exigente, pelo que a implementação é faseada”, segundo a autarquia.

A presidir à inauguração desta quarta-feira estão Paddy Cosgrave, o presidente da PT, Paulo Neves, e o secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos.

A cerimónia marca também a abertura do novo espaço da PT dedicado às 'startups' (novas empresas com rápido potencial de crescimento) do seu programa de empreendedorismo e inovação "Enter" e a outros projetos ou empresas que ali queiram ter um local para trabalhar ou para reuniões.

Inserido numa estratégia global de inovação aberta do Grupo Altice, o programa Enter apoia 'startups', com o objetivo de permitir a aceleração do seu próprio processo de inovação, atuando como porta de entrada no ecossistema de inovação e disponibilizando meios, 'know-how' (conhecimento) e 'networking' (rede de contactos).

Fundada em 2010 por Paddy Cosgrave e os cofundadores Daire Hickey e David Kelly, a WebSummit é um dos maiores eventos de tecnologia, inovação e empreendedorismo do mundo e evoluiu em menos de seis anos de uma equipa de apenas três pessoas para uma empresa com mais de 150 colaboradores.

A WebSummit é uma conferência global de tecnologia que volta a decorrer este ano em Lisboa, depois de ter atraído à capital portuguesa na edição anterior cerca de 53.000 participantes, de 166 países, incluindo 15.000 empresas, 7.000 presidentes executivos e 700 investidores.

A cimeira tecnológica, que nasceu em 2010 na Irlanda, vai manter-se em Lisboa até 2020 e poderá ficar por mais dois anos.

No final do evento que decorreu em novembro passado, Paddy Cosgrave estimou que o número de participantes aumentará na edição deste ano até ao máximo de 80 mil.

A edição deste ano da WebSummit decorrerá entre 06 e 09 de novembro, em Lisboa.