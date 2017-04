Trump reduz IRC para 15% e limita taxa máxima de IRS a 35%

O secretário do Tesouro norte-americano apresentou esta quarta-feira a proposta de reforma tributária que reduz o IRS para três escalões, isenta de imposto os rendimentos das famílias até 24 mil dólares por ano e está a preparar um imposto especial para a repatriação de lucros pelas multinacionais

A Administração Trump apresentou finalmente esta quarta-feira a proposta de corte de impostos para contribuintes individuais e empresas, considerando-a a mais "importante desde 1986", no tempo da presidência de Ronald Reagan. Nos impostos para os contribuintes individuais, o plano Trump reduz os escalões de sete para três e baixa a taxa máxima de 39,62% para 35%. Para as empresas, corta o imposto de 35% para 15%.

O secretário do Tesouro Steven Mnuchin e o diretor do Conselho Económico Nacional Gary Cohn deram a entender na apresentação na Casa Branca que a proposta será neutral em termos orçamentais com os cortes de impostos a serem compensados pela ampliação da receita fiscal derivada do crescimento económico e pelas reduções das deduções e dos 'alçapões' no código tributário.

Gary Cohn adiantou que os casais contribuintes com rendimento anual até 24 mil dólares ficarão isentos de imposto, "sujeitos à taxa 0%", sublinhou. Para os restantes passam a aplicar-se três escalões de 10%, 25% e 35%. Falou, também, de uma simplificação do sistema de declaração.

Mnuchin, por seu lado, avançou com o alargamento às pequenas e médias empresas familiares, e a outros negócios que são taxados através dos donos em sede de contribuição individual, a extensão do corte para 15%.

Para captar os lucros das multinacionais norte-americanas que atualmente são mantidos no estrangeiro, a Administração Trump está a estudar com o Congresso um imposto especial, a aplicar uma única vez, para a sua repatriação e Mnuchin adiantou que o sistema fiscal norte-americano irá evoluir no sentido de "um sistema territorial". Ou seja, no sentido de isentar fiscalmente os ganhos realizados no estrangeiro, mas encorajando as empresas a manterem as sedes nos EUA. Não avançou com nenhum plano de tarifas aduaneiras, o que já era esperado pelos analistas.

Para os segmentos mais ricos, o plano propõe a eliminação do imposto sobre imóveis.

Mnuchin e Cohn sublinharam que o objetivo da reforma é tornar o sistema fiscal norte-americano competitivo à escala internacional e incentivar a repatriação de lucros que se encontram parqueados no estrangeiro.

A conferência de imprensa "aqueceu" quando vários jornalistas questionaram se o presidente Trump vai, finalmente, divulgar as suas declarações de impostos. Mnuchin respondeu que Trump não tem intenção de o fazer.

O pacote de reforma fiscal é apresentado quase no limite dos 100 primeiros dias da presidência. Apesar de Trump ter considerado essa data, a 29 de abril, uma "barreira artificial", os analistas consideram que a divulgação do plano pretende melhorar o perfil do desempenho do presidente neste início do seu mandato. Na própria sexta-feira, a administração federal corre o risco de entrar num processo de suspensão de serviços públicos não essenciais, como aconteceu durante 16 dias em outubro de 2013.