Sonae compra supermercados biológicos Brio

A Sonae – SGPS, SA vai comprar a totalidade do capital social da Brio ao The Edge Group, a primeira cadeia de supermercados biológicos lançada em Portugal, que inclui seis unidades especializadas em alimentação biológica.

Segundo comunicou esta quarta-feira a empresa à Comissão de Mercado e Valores Mobiliários (CMVM), a aquisição dos supermercados Brio permitirá à Sonae MC (unidade de retalho alimentar do grupo) acelerar a avenida estratégica de crescimento de Health & Wellness, em particular no segmento de alimentação saudável. Contudo, o valor da operação não foi divulgado.

Na senda desta estratégia, no final do ano passado, a Sonae já tinha adquirido uma posição maioritária (51%) na empresa que detém a Go Natural, marca pioneira no sector da restauração saudável em Portugal. Na mesma altura, a Sonae lançou o primeiro supermercado biológico Go Natural, na avenida 5 de Outubro, em Lisboa e anunciou, para 2017, a abertura de cinco novos espaços, tanto na capital como no Porto.

Os seis supermercados especializados em alimentação biológica da Brio, constituída em 2008, estão todos localizados na zona metropolitana de Lisboa. A cadeia Brio foi vendida, em 2010, ao The Edge Group, um conjunto de holdings de investimentos e capital de risco, lideradas por José Luís Pinto Basto, focadas em projetos imobiliários e no desenvolvimento de atividades complementares a estes, através do investimento em empresas que geram elevados resultados. De acordo com um comunicado divulgado esta quarta-feira pelo grupo, quando a marca Brio foi adquirida contava apenas uma loja e cerca de 500 mil euros de faturação anual. Desde então a operação evoluiu para seis lojas e para uma faturação na ordem dos cinco milhões de euros, em 2016.

Citado num comunicado da Sonae, o presidente da Sonae MC, Luís Moutinho, afirma que esta expansão da presença da Sonae MC no retalho alimentar saudável “reforça a posição de liderança neste segmento de mercado e contribui para o compromisso de proporcionar a melhor e mais acessível oferta a todos os consumidores, quaisquer que sejam as suas necessidades ou estilos de vida”.

“Após a celebração do acordo para a aquisição de uma participação de 51% da Go Natural, em dezembro do ano passado, esta nova operação volta a enquadrar-se na estratégia da Sonae MC de aposta na área da saúde e do bem-estar, nomeadamente na alimentação”, explica a Sonae, em comunicado.

No âmbito desta estratégia, além do primeiro supermercado Go Natural, a Sonae MC conta com espaços especializados em alimentação biológica e saudável nas lojas Continente e na Well’s disponibiliza um conjunto alargado de produtos e serviços especializados de saúde e bem-estar.

Notícia atualizada às 10h15, com mais informações sobre a cadeia Brio.