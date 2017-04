Santander Totta lucra 124 milhões de euros

O Santander Totta aumentou os lucros no primeiro trimestre do ano para 124,3 milhões de euros. As imparidades e provisões para crédito caíram para 3,7 milhões, contra 13 milhões em igual período de 2016. Registou uma melhoria nos rácios de crédito em risco, assim como nos rácios de crédito em incumprimento.

A rentabilidade dos capitais próprios atingiu os 13,6%.

O total dos recursos captados foi superior em 1,9%, com os depósitos a subirem 2%. Já a concessão de crédito desceu 3%, com o crédito á habitação a cair 1,2% e o crédito às empresas a cair 2,6%. Ainda assim, a quota de crédito à habitação situou-se nos 19,7%.

A redução dos custos operacionais foi de 8,8%, com destaque para a descida dos gastos gerais em cerca de 19%, e os custos com pessoal a caírem 3,9%. O rácio de eficiência foi de 45,7%.

A margem financeira em março de 2017 caiu 5% na sequência de ajustamentos na carteira de dívida pública, que foi reduzida neste trimestre.