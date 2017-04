Fernando Ulrich: “Se voltasse atrás, fazia muitas coisas de modo diferente”

Ulrich promete “dedicação exclusiva” à causa BPI como presidente não-executivo. Passou a pasta a Pablo Forero na assembleia geral desta quarta-feira, o dia em que celebra 65 anos

Se voltasse atrás e soubesse o que sabe hoje, Fernando Ulrich faria "muitas coisas de modo diferente" ao longo da sua carreira de 13 anos como presidente executivo do BPI.

Esta quarta-feira, a Assembleia Geral (AG) de acionistas consagrou a transferência de poder de Ulrich para Pablo Forero, o gestor madrileno, de 61 anos, que o CaixaBank escolheu para dirigir o banco português. A data não podia ser mais simbólica. Ulrich festeja hoje 65 anos, no dia em que entrega a pasta a Pablo Forero, o terceiro presidente executivo do BPI.

Com a nova era, desfaz-se a dupla Ulrich/Santos Silva, que marcou a vida do banco fundado em 1985. Artur Santos Silva, a referência histórica do BPI, vai ficar a coordenar os projetos da Fundação La Caixa em Portugal.

No momento da passagem de testemunho, Ulrich reconheceu que não está no seu feitio "fazer tudo igual". Se voltasse atrás, "de certeza que faria coisas diferentes e melhores", sem contudo dar exemplos. E qual o momento mais feliz ou a decisão mas acertada? "Não consigo identificar. Vivi sempre o banco com total empenho e grande entusiasmo. Na altura, as decisões tomadas foram as melhores, tendo em conta a informação disponível", respondeu.

Sobre as funções como presidente do conselho de administração (chairman), Ulrich prometeu "dedicação exclusiva", classificando a nova etapa "como um desafio exigente e estimulante". Mas, a sua vida ficará "mais tranquila e sem a pressão diária que um cargo executivo exige".

Troca de elogios

Na conferência de imprensa após a AG, Ulrich e Forero dedicaram-se à troca de elogios. O novo presidente executivo diz que recebeu um banco "sólido, focado no cliente e muito bem gerido". Ulrich elogiou as "qualidades e visão" que o espanhol já demonstrou "nesta fase de trabalho conjunto". Uma dupla perfeita, portanto.

O CaixaBank considera que o BPI é o banco do sistema "em melhor posição para beneficiar da recuperação económica que já está a acontecer em Portugal". Forero está muito confortável com carteira de crédito, rácios de capital e crédito malparado, o mais baixo do sistema, que encontrou no BPI. Sobre o sistema bancário português, ficou um comentário lacónico. Se havia problemas, "estão em processo de resolução – e isso é muito positivo".

Oportunidades e sinergias

A equipa de Pablo Forero está focada em potenciar "oportunidades e sinergias" para ganhar o desafio da eficiência e impulsionar os lucros em 120 milhões por ano, a partir de 2019. O gestor advertiu que as cifras são indicativas e que o programa combina o corte de custos (65%) com o aumento de receitas (35%). "É um processo gradual, não esperem medidas espetaculares", avisou.

Na nova comissão executiva, Forero conta com mais dois gestores espanhóis. A principal base é portuguesa. José Pena do Amaral, Pedro Barreto e João Oliveira Costa transitam da anterior equipa, que fica reforçada com gente da casa como Alexandre Lucena e Vale, Francisco Manuel Barbeira e António Farinha Morais.

O regresso da unanimidade

No comunicado distribuído após a AG, a palavra mais repetida é unanimidade. O BPI vive, de facto, uma nova realidade. Por unanimidade, foi aprovada a maioria dos nove pontos que os 55 acionistas presentes, representando 94% do capital, apreciaram na AG de hoje.

Um dos raros pontos em que não se registou unanimidade (99,7%) foi a eleição do conselho de administração (CA), que apresenta como principal novidade a participação de Cristina Amorim, num sinal de aproximação do universo Amorim ao CaixaBank.

Os 19 elementos aguardam ainda a aprovação do Banco Central Europeu, apesar dos pedidos de autorização terem sido enviados logo em fevereiro no rescaldo da oferta de aquisição do CaixaBank.

Fernando Ulrich "não antevê" reprovações ou empecilhos e explicou o atraso "pelas regras exigentes e demoradas" em vigor no sistema bancário europeu.