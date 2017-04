Bolsa de Lisboa em terreno positivo

A Bolsa de Lisboa acordou esta segunda-feira em terreno positivo apenas com três títulos a subir: CTT, BCP e as unidades de Participação Montepio. O índice de referência PSI 20 estava a subir 1,66% para os 4.957,73

Das 19 cotadas que integram o PSI20, 16 desvalorizaram e apenas três subiram.

Em terreno positivo estava os CTT a subir 0,42% para €5,009, seguido do BCP que subia 0,27% para os €0,1875 e as Unidades de Participação do Montepio que cotavam a €0,416, com uma subida de 0,24%

Entre as maiores descidas estava a Pharol que caía 4,35% para os €0,295 e a Ibersol que descida 3,53% para nos €14,360. Entre as descidas encontravam-se também a Sonae Capital (2,91%) para os €0,834 e a Soane SGPS que descida 1,53% para €0,903. A Jerónimo Martins e a Nova Base estavam também em queda.

Na sexta-feira, o principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) encerrou a recuar 0,62% para 4.876,43 euros, com a maioria das cotadas no 'vermelho', num dia em que os mercados europeus de referência fecharam sem tendência definida.