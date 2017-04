Zonas de Lisboa já valem €11 mil por metro quadrado

O imobiliário nas zonas mais centrais de Lisboa continua a valorizar. O preço do metro quadrado na Avenida da Liberdade já atingiu os €11 mil e no Chiado ultrapassou-se agora a barreira dos €10 mil. No centro histórico da capital, as casas valorizaram, em média, 61% desde 2012. No Porto, o salto é ainda maior e chega a 72%.

