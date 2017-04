Marques Mendes: “Provavelmente, a recapitalização da Caixa não contará para o défice”

O ex-líder do PSD, Luís Marques Mendes, disse este domingo à noite que tudo indica que a recapitalização da Caixa Geral de Depósitos não terá impacto no défice. "Boas notícias", disse no seu comentário habitual de domingo no jornal da noite da SIC.

"O que importa é saber se o dinheiro que é injectado na recapitalização da caixa conta ou não para o défice e há duas boas notícias. Uma é que as autoridades estatísticas nacionais já contaram com esta interpretação e a outra, que está prestes a confirmar-se é que, em princípio, Bruxelas irá confirmar esta interpretação das autoridades estatísticas nacionais, ou seja, provavelmente a recapitalizaão da Caixa nao contará para o défice", disse.

E acrescentou: "Isto é bom porque de outra forma o défice poderia passar de 1,5%, que é a previsão que está para este ano, e passá-lo para 3%, portanto continuavamos ali na corda bamba".

Para Marques Mendes, esta situação é também benéfica para o país ter um melhor rating no final do ano, proque significa que Portugal cumpre o défice previsto e, assim, sairá da "lista negra" dos défices excessivos.

Aliás, o comentador da SIC acredita mesmo que Portugal terá um melhor rating no final do ano. Não só pela situação já referida, mas pela conjugação deste factor com outros dois.

Um deles é o facto de o Programa de Estabilidade agradar a Bruxelas, aos mercados e às agências de rating. E o outro, o facto de as previsões apontarem para que a economia portuguesa cresça este ano cerca de 2% ou ligeiramente acima dos 2%.