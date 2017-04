Americanos já são mais que os espanhóis nas Pousadas de Portugal

Os ventos estão de feição para as Pousadas de Portugal, que no ano passado atingiram os melhores resultados de sempre .“Foi um grande ano e em 2017 as perspetivas também são boas. Realmente está aí uma onda importante para o turismo em Portugal”, constata José Theotónio, CEO do grupo Pestana, que detém a concessão das Pousadas de Portugal.

A faturação das Pousadas de Portugal aumentou no ano passado 18% para €36 milhões, e no primeiro trimestre de 2017 a subida já vai em 16,8%. O mercado externo tem sido o principal impulsionador do crescimento da rede de Pousadas, onde o total de dormidas atingiu 206 mil em 2016.

Foto Pedro Sampayo Ribeiro/Pousadas

Os turistas norte-americanos representam o mercado de maior crescimento nas Pousadas de Portugal, onde os hóspedes nos Estados Unidos dispararam 23% e os do Canadá 30% em 2016. Em conjunto, estes mercados aumentaram no ano passado 25% em dormidas e passaram a assumir um peso total de 9% nos resultados das Pousadas - ultrapassando assim os espanhóis, tradicionalmente um dos principais mercados nesta rede, e que hoje assumem uma quota de 6%.

“O cliente americano está a voltar, é um mercado que já foi muito importante para Portugal na década de 90 e foi deixando de ter expressão no país”, salienta José Theotónio. “Este regresso dos americanos está a ser muito ajudado pelas novas rotas da TAP para os Estados Unidos e o Canadá, e tem sido muito importante nesta fase de recuperação de resultados das Pousadas. Estamos a falar de turistas com poder de compra e que gostam de fazer turismo em locais com valor patrimonial”.

Foto Pedro Sampayo Ribeiro/Pousadas

Segundo o presidente executivo do grupo Pestana, outro mercado que destaca pelo crescimento “são os brasileiros, que também apreciam a monumentalidade das Pousadas e vêm muito no inverno, tornando-se importantes para equilibrar os resultados nos períodos mais afetados pelos picos de sazonalidade”.

Os franceses representam outro mercado em crescimento nas Pousadas, onde o principais clientes continuam a ser os ingleses, assumindo uma quota de 13% no total de dormidas, seguidos de alemães, com um peso de 8%. Relativamente aos impactos do Brexit, o CEO do grupo Pestana adianta não se sentirem ainda em 2017, uma vez que as reservas dos britânicos continuam em alta.

Foto Pedro Sampayo Ribeiro/Pousadas

“Em termos gerais, o Brexit poderá trazer alguma turbulência, que a médio prazo tenderá a estabilizar. O maior impacto virá da evolução do câmbio da libra face ao euro, mas também já aconteceu uma grande desvalorização da libra com o Reino Unido dentro da União Europeia”, nota José Theotónio. “Não é pelo Brexit que o inglês vai deixar de viajar, de fazer férias ou de jogar golfe no sul da Europa. O nosso maior mercado não vai parar”.

Também o mercado interno “tem tido alguma recuperação depois dos anos difíceis da troika”, avança José Theotónio. Durante anos os portugueses foram o principal mercado das Pousadas, com um peso de mais de 60%, mas hoje são os estrangeiros que dominam, com uma quota da ordem dos 70%.

Foto Pedro Sampayo Ribeiro/Pousadas

As Pousadas de Portugal comemoram esta quarta-feira 75 anos, já que foi a 19 de abril de 1942 que inaugurou a primeira Pousada em Elvas, por iniciativa de António Ferro - escritor e jornalista que teve um papel proeminente no período do Estado Novo. O objetivo que levou à criação das Pousadas de Portugal era então dotar o país de alojamentos que fossem confortáveis, sem serem luxuosos, e que sobretudo refletissem a cultura popular do local onde se inseriam.

Inicialmente instaladas em monumentos públicos restaurados, as Pousadas passaram por diversas fases ao longo dos seus 75 anos. Em 1974 foi criada a empresa pública Enatur, com a missão de assumir a exploração das Pousadas, na altura os alojamentos turísticos mais relevantes no país. Em 2003 o grupo Pestana foi vencedor do concurso público para gestão das Pousadas de Portugal, mantendo-se desde então concessionário.

Atualmente a rede integra 33 Pousadas de norte a sul do país, além dos Açores, totalizando 1.237 quartos, e faz parte da Small Luxury Hotels of the World.

“As Pousadas têm feito um percurso muito importante nos últimos anos, e hoje são uma das marcas onde o grupo Pestana está a apostar”, frisa José Theotónio.