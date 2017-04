A salvadora da pátria

A baixa da cidade de Toronto é uma selva de betão e vidro, pejada de gente engravatada e turistas de pescoço esticado, hipnotizados pela imponência dos arranha-céus. As semelhanças arquitetónicas com Manhattan não são um acaso. Tal como Nova Iorque, a maior cidade canadiana tem vindo a galgar terreno na disputa pelos primeiros lugares das praças financeiras globais. Os protagonistas do jogo bolsista (a Toronto Stock Exchange é a nona maior do globo) digladiam-se por um recanto nestas paragens e a escassez de terreno obriga a construir na vertical.

Na América do Norte, estas duas cidades lideram o ranking da Global Financial Centres Index, uma espécie de lista dourada do sector, elaborada a partir de dados recolhidos por instituições internacionais como o Banco Mundial. O destino financeiro de Portugal decide-se numa desta moradas, no número 181 da University Avenue, um dos edifícios mais modestos, com apenas 23 andares, rodeado de hotéis e restaurantes de luxo. Uma noite no vizinho Shangri La, a título de exemplo, pode chegar aos 10 mil dólares (7 mil euros) por uma suíte com 600 metros quadrados e mordomo privativo.

O investimento estrangeiro jorra dos quatro cantos do mundo. O coração da baixa pulsa à vista desarmada, tal é a concentração de gruas instaladas. Sem mãos a medir, as construtoras, muitas nas mãos de lusodescendentes, apressam-se para fazer face ao crescimento demográfico e obter lucros históricos.

Com cerca de 6,5 milhões de habitantes e com mais 2,5 a caminho até 2050, Toronto já é o terceiro polo populacional do espaço canadiano-americano, após Nova Iorque e Los Angeles (primeiro e segundo, respetivamente).

O preço de uma casa duplica a cada meia dúzia de anos, uma valorização que este ano deve rondar os 30%, uma cifra recorde — por comparação, Manhattan cresce 18%.

Portugal beneficia, indiretamente, deste boom, porque no tal número 181 situa-se a sede de uma empresa que tem salvado o país de um novo resgate financeiro e que cresce à imagem da cidade onde nasceu. Trata-se da DBRS, antigamente denominada Dominion Bond Rating Service, a única agência de notação, de um total de quatro tidas em conta pelo Banco Central Europeu (BCE), a classificar a dívida pública portuguesa acima de ‘lixo’.

As outras três — Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch —, que controlam 95% do mercado de notações de crédito, dão parecer negativo, ou seja, que o investimento em dívida portuguesa é considerado de alto risco. A DBRS até pode ser uma anã quando comparada com as rivais americanas — controla entre 2% a 3% do mercado global —, mas a sua opinião assume, assim, uma importância determinante para o Estado português, pois permite que o BCE continue a comprar dívida pública e que os juros caiam.

O Expresso não teve autorização para entrar no quartel-general da DBRS, situado entre o quinto e o sétimo andar, identificável pelas iniciais da empresa de tamanho garrafal e tom escarlate pespegadas no topo do prédio. Lá dentro, no piso térreo, floristas, lavandarias, restaurantes e cabeleireiros preenchem a rede labiríntica de corredores, como se fosse um centro comercial. No Starbucks encontram-se alguns dos funcionários da empresa agarrados aos típicos baldes de café, procurando recarregar baterias.

Proibidos de prestar declarações, acabam por servir, informalmente, de escolta até aos escritórios-mistério, cuja receção foi o acesso máximo a que tivemos direito. A existência de obras no local e o facto de a equipa de analistas de dívidas soberanas europeias residir em Londres — três deles conversariam mais tarde com o Expresso — serviram de justificação para a recusa. Porém, as ramificações da DBRS estendem-se além daquele núcleo encrostado à beira do lago Ontário.

A pouco mais de três quilómetros dali situa-se a fundação de Walter Schroeder, o canadiano que criou a empresa há cerca de 40 anos. Em 2015 vendeu o fruto do trabalho à Warburg Pincus e ao Grupo Carlyle, este último com vários investimentos em Portugal, entre eles a Logoplaste, um fabricante de recipientes em plástico rígido, e a Saprogal, produtora de alimentos para animais.

Chegados ao pequeno edifício branco de tijolo exposto, em Yorkville, zona de lojas chiques, Andrew Butler, trabalhador da fundação, diz-nos que Walter Schroeder está a viajar. O filho David, antigo CEO da empresa, também não está disponível. O Expresso nunca conseguiu entrevistar ambos, embora tenha falado várias vezes ao telefone com Walter, que sempre justificou o distanciamento com o facto de já não ter nada que ver com a empresa.

Os pormenores da vida deste homem, que se cruzam com os da própria DBRS, foram revelados por alguns amigos de longa data, parte deles residentes no bairro de Old Forrest Hill Road, onde o milionário reside numa vivenda espampanante. Mas antes de começar a contar a história da firma, do seu fundador e de como ela nasceu e floresceu, primeiro no Canadá, depois no lado de lá da fronteira, nos EUA, e já neste milénio na Europa, convém perceber porque é que ela diverge da Moody’s, da Standard & Poor’s e da Fitch na avaliação a Portugal.

A DBRS funciona como uma âncora que fixa o país ao pelotão das restantes economias europeias, porque o BCE tem sempre em conta o melhor rating das quatro agências de referência. Se tal não acontecesse, Portugal precisaria de um regime de exceção para que os bancos continuassem a entregar dívida pública portuguesa como colateral no BCE para se financiarem e, por outro lado, para que a instituição europeia comprasse mais dívida pública nacional ao abrigo do plano de expansão monetária, conhecido como bazuca. Contudo, o preço a pagar por isso seria um novo programa de ajustamento, isto é, um outro resgate e mais austeridade.

Na próxima sexta-feira, dia 21, há nova avaliação, decisiva para o futuro próximo do país. “Não podemos adiantar ou garantir nada sobre o que se irá passar”, afirma ao Expresso Nichola James, analista e vice-diretora do Departamento de Notações Soberanas. “O que podemos dizer é que a resposta do sistema europeu à crise do euro melhorou muito e isso tem um forte impacto na avaliação.”

Adriana Alvarado, a analista sénior para Portugal, explica o “segredo” da classificação positiva da dívida nacional, que aparentemente deve continuar: “Portugal colhe os benefícios de integrar o euro. Isso é fundamental na nossa avaliação. O país tem o rating que tem devido ao compromisso político de Lisboa com a integração europeia e a preservação do euro. Se Portugal não fizesse parte da moeda única, teria um rating negativo.”

A formação do Governo liderado por António Costa gerou alguma incerteza junto dos analistas da DBRS, visto que o Bloco de Esquerda e o PCP haviam criticado as políticas europeias de combate à crise. “Existiu alguma apreensão e estávamos a par do risco de um cenário de eventual instabilidade política. Contudo, estamos a falar de um Governo minoritário com coligação parlamentar. O Executivo socialista é pró-europeu e isso basta-nos, apesar de os riscos políticos terem aumentado por causa desta aliança parlamentar sem precedentes”, explica Nichola James.

O terceiro analista entrevistado, Fergus McCormick, esclarece que a agência tem pouco em conta a conjuntura económica, reagindo com cautela às pequenas mudanças do dia a dia. “Nós apostamos sempre na visão a longo prazo, além do ciclo económico. Olhamos para os fatores estruturais e damos mais importância a dados como o mecanismo de suporte financeiro externo ao país, que inclui bancos centrais, linhas de crédito, etc. No fundo, avaliamos a capacidade do Governo central de pagar o que deve a tempo e horas e na totalidade. Em suma, diria que por um lado os benefícios da integração europeia são críticos para Portugal, mas por outro o compromisso que as instituições nacionais demonstraram, respeitando as regras estipuladas por essa mesma integração europeia, foi também importante.”

Alvarado reconhece os sacrifícios dos últimos anos. “O Programa de Ajustamento, a correção permanente do défice desde 2010 e o ajustamento estrutural revelam uma atitude magnífica.” James concorda: “O povo provou ter imensa resistência. Vocês têm um grande sistema que é a democracia. Têm uma Constituição, um Tribunal Constitucional que zela pela equidade e promove um julgamento justo das políticas. Em certas alturas, esse mesmo Tribunal introduziu alguma frustração no nosso trabalho, mas de certa maneira permitiu que o povo pudesse descarregar alguma pressão.” A continuação das políticas fiscais, a redução do défice abaixo dos 3% e o crescimento do PIB acima do esperado, são “fatores encorajadores na avaliação de Portugal”, refere McCormick.

Esterco, álcool e prostitutas

Subitamente, a DBRS ganhou um papel decisivo no cenário posterior à crise do euro. As suas avaliações surgem por norma após as das rivais, o que a torna ainda mais o fiel da balança. Segundo uma análise da JP Morgan, “é possível argumentar que os trabalhos da DBRS são os mais importantes para o Banco Central Europeu, pois indicam se a instituição pode ou não continuar a comprar dívida pública dos Estados-membros”.

Hoje o mundo financeiro familiarizou-se com as agências de rating, uma notoriedade arrancada a ferros. Walter Schroeder, 76 anos, o fundador da DBRS, ainda se lembra do tempo em que o mais difícil era comunicar às empresas porque é que elas precisavam dos seus serviços. “Num primeiro momento, tínhamos de explicar o que era um rating, como o calculávamos e porque é que era importante”, disse numa entrevista ao “The Toronto Star”, há quatro anos.

Natural de Manitoba, uma província na longínqua pradaria do Canadá, sete vezes maior do que Portugal, mas com pouco mais de um milhão de habitantes, este veterano do sector cresceu numa das áreas mais pobres da cidade de Winnipeg, no cruzamento entre a Isabel Street e a Alexander Avenue. O cheiro a esterco dos cavalos que ajudavam na recolha do lixo, o corrupio de vendedores ilegais de álcool e de prostitutas reforçavam a reputação duvidosa daquela zona.

Frequentemente, durante a madrugada, clientes à procura de caixas de uísque pontapeavam a porta da sua casa, exigindo serem servidos, um erro que se repetia quase todas as semanas.

Sem ter nada que ver com aquele negócio, a mãe, Eugenie, era empregada de limpeza e o pai, Walter Sr., auxiliar no extinto Success Commercial College. Até partir para a universidade, todas as sextas-feiras Walter ajudava o pai a limpar aquelas instalações. Num desses ‘turnos’, conheceu Gary Filmon, ainda hoje um dos seus melhores amigos, com quem, no final do trabalho, gostava de discutir temas de economia. Desde criança que ele se sentia fascinado por números e alta finança, oferecendo dicas sobre como investir em bolsa a quem o quisesse ouvir.

A amizade teve uma pausa de 20 anos, até que na década de 80 se reatou, quando Filmon era premier de Manitoba (cargo equivalente ao de governador estadual nos EUA) e Schroeder líder da DBRS, que na altura revia a contabilidade da província — durante esse tempo o financeiro também analisava as contas de diversas empresas locais, públicas e privadas. As visitas prosseguem ainda hoje. O Natal em Winnipeg, por exemplo, permanece uma tradição familiar.

Quando terminou a licenciatura em Comércio, na Universidade de Manitoba, o jovem partiu para Hamilton, a 30 quilómetros de Toronto, onde tirou o mestrado em Administração de Empresas. Depois disso, decidiu gastar todos os trocos amealhados até então numa viagem de 13 meses pela Europa, na companhia de Maria, a namorada com quem viria a casar. Endividado mas satisfeito, chegou finalmente à maior cidade canadiana, onde começou a trabalhar, em 1968, na instituição financeira Wood Gundy.

Nos primeiros tempos, o jovem criado no ambiente pesado de Winnipeg era algo ríspido no trato com os representantes das empresas, o que lhe terá valido a transferência para o departamento de análise de dívida. Foi a partir daí que ele aprendeu tudo sobre o negócio que marcaria a sua vida. No novo papel, ele aconselhava as companhias sobre as formas de financiamento preferíveis. O seu trabalho era ajudá-las a conquistar o melhor rating possível junto das três grandes agências, com cujos representantes se reunia frequentemente em Manhattan. Nesse vai e vem constante entre Nova Iorque e Toronto, apercebeu-se da quantidade de dinheiro que elas geravam.

Concluiu também que não se tratava de uma missão complexa. Pelo contrário. Alguém com conhecimentos de contabilidade, do funcionamento do mercado e com uma boa lista de contactos poderia fazer o mesmo. A ideia amadureceu em poucos anos. Em 1976, enquanto conduzia o velhinho Volkswagen carocha em direção a Montreal, em férias com a família, começou a idealizar os primeiros esboços. Mal chegou à cidade do Quebeque, a decisão estava tomada: ele construiria uma agência de notação de raiz.

O lucro potencial era tentador. O investimento inicial discreto, pouco mais de 1000 dólares. Quatrocentos foram gastos numa máquina de escrever da IBM, outro tanto em duas calculadoras e o remanescente serviu para comprar algumas mesas, cadeiras e mobiliário de arquivo. O dinheiro não era tudo, até porque os antigos colegas da Wood Gundy não lhe tinham perdoado a “deserção”. Decidiram, por isso, fazer-lhe uma espera no dia da abertura da sede, um espaço com 140 metros quadrados, também situado na University Avenue, a cerca de cinco minutos a pé da atual. Além de enfrentar ofensas e tentativas de agressão física, Schroeder passou horas a limpar as paredes da entrada, forradas com vários mimos, entre eles um anúncio de que aquele era o novo ateliê da Sexy Susie, uma perita em massagens eróticas.

Os primeiros tempos da DBRS foram difíceis e Walter e Maria chegaram a juntar cupões de desconto dos supermercados para sobreviver. O arranque modesto tornara-se uma repetição do que tinha acontecido às rivais, que ao longo do século XX passaram de atores marginais a protagonistas do sistema financeiro global.

Origens e incompatibilidades

Tudo começou com o desenvolvimento rápido do transporte ferroviário, quando Henry Varnum Poor, o analista financeiro que fundaria a H.V. e a H.W. Poor Co., que mais tarde daria origem à Standard & Poor’s, publicou em 1889 o “Manual of the Railroads”, um relatório detalhado sobre o sector. Vinte anos mais tarde, o jornalista John Moody redigiria um manual do mesmo género, criando o sistema alfabético que ainda hoje é usado (de Triplo A a D), começando por avaliar dívidas das diferentes firmas de caminho de ferro e mais tarde todo o tipo de negócios. Por fim, surgiria a avaliação das dívidas soberanas.

A invenção de John Moody seria copiada pelos competidores de então, primeiro em 1916 pela Poor, em 1924 pela Standard e finalmente pela Fitch dois anos depois. A Standard e a Poor optariam pela fusão em 1941, gerando a atual Standard & Poor’s.

Assim como os analistas da bolsa aconselham as ações mais apetecíveis, as agências de notação informam os investidores sobre os bonds (títulos de dívida) com maior probabilidade de serem pagos. Na prática, segue-se um género de empréstimo.

Países, cidades e empresas precisam de dinheiro para investir e para satisfazer as suas necessidades de caixa, ao invés de irem a um banco, emitem no mercado títulos da dívida. Assim, um bond é um contrato onde o emissor do título concorda em pagar ao investidor uma determinada taxa de juro por um período de tempo predeterminado.

O papel do analista de rating passa também por avaliar quais os casos mais arriscados e que, por isso, deverão ser acompanhados de uma taxa de juro mais elevada.

Após a crise de 1929 e a Grande Depressão que se seguiu, o Governo dos Estados Unidos começou a exigir que os portefólios dos bonds dos bancos fossem classificados em função da sua solidez. A ideia era estabelecer um mecanismo de alerta prévio para eventuais falhas financeiras. Ao mesmo tempo, os próprios investidores apostavam, na maior parte das vezes, em títulos de dívida que tivessem uma classificação razoável.

A importância das agências de rating disparou e nos anos 70 os investidores institucionais, como por exemplo os fundos de pensões, optaram por exigir bonds com classificações máximas. Entretanto, a lógica do sector tinha-se invertido. O cliente principal deixou de ser o investidor, lugar que foi ocupado pelo emissor de dívida, sedento por uma avaliação positiva.

Esta lógica permitiu um crescimento exponencial, mas expôs um provável conflito de interesses, visto que os parceiros avaliados eram também clientes. “Historicamente as grandes empresas de rating têm sido uma espécie de adjunto do departamento de relações públicas das empresas que avaliam”, diz Sean Egan, cofundador da Egan-Jones Ratings Co., uma pequena agência de notação sediada em Filadélfia, financiada por investidores e não por clientes submetidos a apreciação. “É praticamente impossível servir dois mestres. Ou servimos os investidores ou os emissores da dívida.”

Igualmente em declarações ao Expresso, Stephen Bernard, vic-diretor da DBRS para as áreas de Comunicação, Crescimento e Estratégia, nega qualquer incompatibilidade e garante total autodisciplina. “Respeitamos escrupulosamente todas as regulações do Estado com o objetivo de assegurar que os nossos analistas estão removidos do ambiente das nossas operações de negócio e vice-versa. As divisões de análise e de negócio estão completamente separadas, de maneira a garantir a independência das nossas avaliações e a ausência de influências externas.” Standard & Poor’s, Fitch e Moody’s insistem que esta situação é ultrapassável, visto que ninguém quer perder a sua reputação em troca de uma avaliação irreal, fruto de um pagamento.

Como se faz um rating

Apesar da influência das agências de notação, o processo pelo qual elas procedem às avaliações é relativamente desconhecido, envolto numa certa carga mística. É como se os peritos fossem juízes a operar num ambiente de total secretismo. Quando chegam ao veredicto, apresentam uma sopa alfabética de letras e símbolos, de AAA a A, de BB- a CCC, terminando no fatal D, que significa default, traçando o destino financeiro de empresas e Estados.Porém, a partir da conversa com Nichola James, Fergus McCormick e Adriana Alvarado, os três analistas da DBRS, conclui-se que o processo é mais metódico do que misterioso. “Aplicamos a nossa metodologia da mesma forma a todos os países. Ela assenta em seis segmentos: finanças públicas, dívida pública, políticas monetárias e estabilidade fiscal, crescimento económico e estrutura económica, balança de pagamentos e ambiente político”, revela McCormick.

A tarefa dos analistas passa por recolher informações sobre esses seis itens, fruto do seu trabalho de pesquisa, mas também das várias reuniões anuais com representantes dos Estados emissores de dívida. “Encontramo-nos duas a três vezes por ano. Umas vezes nos nossos escritórios, noutras nas sedes de instituições internacionais. Por norma, fazemos uma visita anual. Podemos aparecer mais vezes, mas apenas em situações extremas, o que não é o caso de Portugal”, conta James.

McCormick levanta uma pequena ponta do véu sobre o que por lá se fala. “Chegamos com uma série de perguntas sobre os tais seis segmentos que mencionei. Os Governos também fornecem material e têm certamente pontos que querem fazer passar. Hoje em dia, a qualidade da informação estatística dada pelas autoridades é bastante boa. Todos percebem que quanto mais transparentes forem, melhor será o entendimento dos analistas sobre a economia. A transparência reforça a confiança dos investidores. Nós avaliamos 36 governos mundiais e cinco entidades supranacionais e todos são extremamente transparentes.”

Recolhidos os dados e ouvidos os intervenientes, segue-se o último passo antes do juízo final, a reunião dos comités, que, duas vezes por ano, emitem um parecer. Cada um deles tem no mínimo cinco membros. Durante cerca de uma hora, o analista líder para o país em causa faz uma apresentação, seguindo-se uma sessão de perguntas e respostas. Chegando-se à conclusão que a informação disponível é suficiente, procede-se à votação. Caso as agências de rating estejam certas, os resultados passam meio despercebidos, sem direito a parangonas. Mas se o diagnóstico falha, surge o risco de uma catástrofe.

Os colapsos da Enron e da WorldCom em 2001-2002, empresas construídas com números falsos e truques financeiros, lançaram um manto de dúvida sobre as agências que as avaliavam. Quando, por exemplo, a Standad & Poor’s e a Moody’s decidiram colocá-las abaixo do grau de investimento, elas já não tinham salvação. No caso da Enron, a classificação baixou apenas quatro dias antes do naufrágio da empresa. O sistema de alerta foi inútil.

Nas audiências do Congresso americano, um analista de avaliações da S&P admitiu que não tinha lido todos os principais processos financeiros da Enron, preferindo acreditar nas palavras da administração. Mais tarde, no verão de 2007, o mundo financeiro desmoronou-se graças a um sismo com epicentro em Wall Street. Vários bancos, considerados modelo até então, caso do Lehman Brothers, colapsavam uns atrás dos outros.

Os nomes das três grandes agências de notação eram, mais uma vez, arrastados pela lama, com políticos e investidores a perguntarem porque é que as avaliações continuaram Triplo A até à véspera do desastre. “As agências de rating têm demasiado poder porque nós deixamos que isso aconteça”, acusa Lynnette Purda, professora de Finanças na Smith School of Business, na Universidade de Queens, em Kingston, Ontário. “Existe a tendência de pressionar as empresas a requisitarem os seus serviços de maneira a que certos investidores possam aceder à sua dívida. A exigência mantém-se mesmo quando os investidores fazem o trabalho de casa e estão perfeitamente conscientes do risco associado ao investimento. É por isso que vemos frequentemente esses mesmos investidores a antecipar as alterações dos ratings (os preços das ações muitas vezes caem antes dessa mudança). Não me parece que as agências de notação sejam mais sábias ou disponham de mais informação.”

Um aviso para Portugal

Poucas horas depois de António Costa ter anunciado, formalmente, no passado dia 31 de março, a venda do Novo Banco ao fundo de investimento americano Lone Star, o Expresso perguntou a Adriana Alvarado se a decisão influenciaria a avaliação da próxima sexta-feira. Afinal de contas, o impacto das crises bancárias do passado no défice público tinha levado o próprio primeiro-ministro português a garantir que “a operação não trará novos encargos para os contribuintes”.

A analista sénior para Portugal confessou que a conclusão do folhetim “retira algumas das incertezas que têm afetado o sistema bancário português”, adiantando que “é improvável que influencie diretamente o rating de Portugal”. O otimismo prudente não impede os peritos da DBRS de deixarem algumas recomendações. “Há fatores preocupantes como o tal sector bancário, que é ainda relativamente fraco, e o grau de exposição de Portugal na eventualidade de um novo choque, que se mantém elevado”, explica Fergus McCormick.

Além das circunstâncias internas, Nichola James aborda também a conjuntura europeia, a recuperar de uma das piores crises financeiras de que há memória, defrontando uma onda populista anti-UE, que se manifestou com estrondo no ‘Brexit’ e alastrou a vários países. “O radicalismo político é sem dúvida um fator de risco. Ele afetaria o crescimento e as economias em geral.” Alvarado dá a receita para Portugal melhorar o rating: “O progresso das contas públicas tem de ser sustentável e o crescimento económico no médio prazo fortalecido. Se tal ocorrer, as perspetivas de sustentabilidade da dívida pública melhoram.”

A meio da semana passada, o Expresso fez uma última visita à baixa da maior cidade canadiana e aos arredores da torre DBRS. Embora já se estivesse no mês de abril, as temperaturas teimavam em descolar do zero. Enquanto apertava os botões de uma grossa parca e ajustava um gorro felpudo, meio a tiritar, um dos indivíduos que nos tinham escoltado até ao sétimo andar dias antes, no início da reportagem, apressava-se em direção ao pequeno aeroporto Billy Bishop, localizado na ilha de Toronto, no lago Ontário. Eram três da tarde e o destino final seria uma reunião em Manhattan dentro de uma hora e meia, o mesmo trajeto que Walter Schroeder repetiu tantas vezes e o inspirou para abrir a agência. Explicou-nos que tinha clientes milionários à espera, donos de uma grande empresa nova-iorquina.

Nunca revelou o nome, afinal o segredo é a alma do negócio e também a forma como a maioria das fontes da DBRS reagiram aos nossos contactos permanentes.

A professora Lynnette Purda, autora de vários estudos sobre as agências de notação, confessa que ainda hoje é incapaz de perceber totalmente os critérios de avaliação por causa de tanto secretismo. “Vamos ter de continuar a viver com ele, mesmo depois de as agências de notação terem sido letárgicas com Wall Street e talvez demasiado severas no que diz respeito às dividas soberanas de países como Portugal. Elas chegaram para ficar, porque o mercado financeiro global não tem vontade de mudar.”