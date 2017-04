PIB português com maior revisão da zona euro

Depois de três anos de programa da troika, onde a regra eram revisões em baixa de crescimento e más notícias na frente orçamental, os portugueses já quase nem sabem o que é otimismo. Mas é isso que tem acontecido nos últimos tempos. No espaço de pouco tempo, várias foram as instituições que reviram favoravelmente os números para Portugal este ano. Ou seja, previsões de crescimento mais elevado e défice mais baixo. Esta semana, foi a vez do Fundo Monetário Internacional (FMI), que, no World Economic Outlook (WEO) de primavera, voltou a rever em alta a projeção de crescimento do PIB português. No outono do ano passado previa 1,1%. Em fevereiro, quando a missão pós-programa esteve em Portugal, subiu para 1,3%. E agora já prevê 1,7%. Trata-se de um salto de 60,5% no espaço de pouco mais de seis meses e que faz de Portugal o país com maior revisão na zona euro. Na União Europeia, apenas o Reino Unido teve uma revisão superior. E, a nível global, a revisão portuguesa foi a nona maior (ver tabela). O PIB nacional fechou 2016 em aceleração e há vários sinais positivos dos primeiros meses deste ano.

