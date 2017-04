Juros da dívida de Portugal e Grécia lideram descidas na zona euro

Espanha foi exceção na área da moeda única, registando uma subida desde final de março. Prémios de risco de França, Grécia e Portugal descem. Dívida portuguesa com boa rentabilidade desde início do ano na União Europeia

A semana fechou com as yields das Obrigações do Tesouro (OT) português a 10 anos a descerem para 3,76% no mercado secundário, uma redução de 21 pontos base (mais de duas décimas) em relação ao fecho do mês de março.

O juro para a nova linha obrigacionista que vence em 2027 lançada pelo IGCP em janeiro já está quase meio ponto percentual abaixo da taxa de colocação acima de 4,2% na operação de sindicação realizada. O nível atual das yields no prazo de referência para as OT está em mínimos desde 3 de janeiro e já claramente abaixo de 4%, o limiar que parecia ser o “novo normal” para a nova dívida emitida a 10 anos. O prémio de risco da dívida portuguesa desceu 13 pontos base desde final de março, mas mantém-se elevado em 351 pontos base, o equivalente a um diferencial de mais de 3,5 pontos percentuais em relação ao custo da dívida alemã que serve de referência.

Grécia e Portugal estão a liderar em abril as quedas das yields na dívida a 10 anos na zona euro. O recuo, desde final de março, foi de 21 pontos base para Portugal e de 35 pontos base para a Grécia, que mantém as yields das obrigações no prazo de referência abaixo de 7%.

Boas notícias para Portugal e Grécia

Os dois periféricos do euro estão a beneficiar de uma evolução positiva. A agência de notação canadiana DBRS confirmou na sexta-feira que o rating de Portugal se mantém em terreno não especulativo, referindo como aspetos positivos em 2016 a descida do défice orçamental para um nível de 2% do PIB abaixo das próprias metas fixadas pela Comissão Europeia, e a obtenção de um excedente orçamental primário (2,2% do PIB), que é dos mais elevados da zona euro, e de um pequeno saldo positivo nas contas externas. A DBRS salientou, também, o perfil do conjunto da dívida pública obrigacionista como permitindo resiliência a surtos nos juros.

Em relação ao andamento do segundo exame ao terceiro resgate da Grécia, o Fundo Monetário Internacional (FMI) confirmou ontem que o andamento das negociações é positivo.

Estabilidade da política do BCE reduz tensão

A par da descida da pressão sobre os dois periféricos que têm sido considerados mais vulneráveis – Grécia e Portugal -, os investidores financeiros tomaram boa nota esta sexta-feira em Washington da reafirmação por Mario Draghi da política monetária expansionista e de um claro endosso a essa estratégia por parte do FMI.

A estabilidade da estratégia do BCE, cuja direção se reúne na próxima quinta-feira, tem permitido baixar a tensão em relação à zona euro. Desde final de março, as yields dos títulos dos países membros do euro no prazo de referência têm baixado, com exceção de Espanha que subiu quatro pontos base (de 1,67% a 31 de março para 1,71% no fecho de sexta-feira). Mesmo para França, cuja incerteza nos resultados das eleições presidenciais de amanhã se mantém, as yields e o prémio de risco desceram. Os juros a 10 anos estão em mínimos de três meses, com os investidores financeiros a não considerarem a hipótese de um 'cisne negro' nem na primeira nem na segunda volta (7 de maio) das presidênciais em França.

Rentabilidade da dívida portuguesa em terreno positivo

A rentabilidade da dívida obrigacionista portuguesa é a segunda mais elevada na União Europeia (UE), se avaliada desde início do ano. Segundo o indicador da Bloomberg, o retorno em 2017 situa-se em 2,62%, uma melhoria significativa em relação ao final de março. A segunda melhor rentabilidade na UE regista-se para a dívida britânica, com 2,47%. A melhor rentabilidade é registada pela Grécia, com 6,9%.

A média na zona euro continua negativa, ainda que tendo melhorado em relação ao final do mês passado. O retorno para o conjunto da dívida da área da moeda única está em -0,92%. Em linha com essa rentabilidade média negativa estão Espanha e Bélgica. A liderarem os retornos negativos encontram-se a Itália (-1,79%) e França (-1,54%). A Alemanha, que serve de referência na zona euro, regista uma rentabilidade praticamente na linha de água (0,01%), registando uma melhoria em relação ao retorno negativo em final de março (-0,73%).