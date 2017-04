Facebook ataca Snapchat com Pokemon

Em 2014, a Facebook tinha adquirido a Oculus por 2 mil milhões de dólares com o objetivo de levar às massas a realidade virtual, mas o negócio não gerou receitas e acabou por se revelar um fiasco. A empresa liderada por Mark Zuckerberg deixou cair (por agora) o objetivo de colocar milhões de pessoas com óculos imersas num mundo virtual.

Esta semana, durante a conferência F8 para programadores, em San José (Califórnia), a rede social mudou a agulha e Zuckerberg revelou que vai apostar forte na tecnologia de realidade aumentada. O objetivo é usar as câmaras fotográficas dos smartphones para juntar elementos virtuais ao mundo real. Uma ideia que é inspirada no Pokemon Go, um jogo lançado em 2016 pela Nintendo e pela Niantic, que tem feito com que milhões de seguidores em todo o mundo utilizassem os seus smartphones para capturar entidades imaginárias que se ‘encontram’ em localizações reais.

Criar legião de fãs

Da mesma forma, a Facebook pretende criar uma legião de utilizadores que no futuro venham a utilizar a sua aplicação de realidade aumentada no smartphone em várias situações. Zuckerberg deu alguns exemplos aos conferencistas da F8 : um grupo de amigos a disputar jogos virtuais em mesas de um café, a possibilidade de se deixar um lembrete virtual na porta do frigorífico; ou proporcionar aos fãs de corrida o controlo do desempenho de treino, justapondo as estatísticas ao vídeo desta atividade física.

Muitas outras aplicações poderão ser inventadas tirando partido da plataforma de realidade aumentada da maior rede social do mundo. Tudo depende da imaginação da comunidade de criadores e programadores. Por isso Zuckerberg enfatizou na sua intervenção na F8 que estava a desafiar os programadores para desenvolverem aplicações para a plataforma de realidade aumentada. Cada app deve ter três blocos: localização de grande precisão, reconhecimento de objetos e efeitos 3D.

O líder da Facebook também mostrou os seus filtros, muito semelhantes aos da Snapchat, que permitem personalizar as imagens. Nas entrelinhas ficou claro que a Facebook com esse lançamento também visa atacar diretamente a Snapchat, uma rede social que acaba de entrar em bolsa e que agora se define como uma empresa de câmaras. Mas, a Snap Inc, a empresa que detém a Snapchat, tem vindo a ser encarada pela Facebook como um rival na realidade aumentada por ter sido pioneira nesta tecnologia que permite que as pessoas se transformar as suas fotos (por exemplo, caras de pessoas) e as tornem mais divertidas.

Uma das respostas é o Facebook Spaces, um serviço de telepresença ainda em versão beta que é outra das esperanças de Zuckerberg. Joga com a inteligência artificial e com as fotos de perfil do utilizador para criar um avatar, uma entidade virtual que vai representar esse utilizador em algumas situações. Uma abordagem que abre a porta de novo à utilização de realidade virtual e ao regresso de alguma da tecnologia herdada da Oculus.“A pessoa poderá mudar o cabelo ou os óculos, e também as roupas. Para que se sinta confortável”, referia Zuckerberg na conferência de San José.

Criada há 13 anos, a Facebook começou por ser uma plataforma online de ligação amigos e família, mas agora está rapidamente a alargar a sua oferta e presença. A visão de Marc Zuckerberg é fazer com que a Facebook substitua a internet tradicional, de forma para que o utilizador quando está online não precise de sair da maior rede social do mundo para comprar, ter informação, comunicar...