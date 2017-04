Banco Montepio cobre 84% das poupanças dos associados

A Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) garante 84% das poupanças de €3,5 mil milhões aplicadas pelos associados da associação mutualista, que é a ‘cabeça’ do grupo Montepio e controla o banco. Isto porque a maior parte do ativo da associação depende do banco. São €2938 milhões entre a participação no próprio banco, que está registado no balanço por €1666 milhões, obrigações que dominam a carteira de ativos (€1020 milhões) e outras aplicações, nomeadamente depósitos a prazo (€253 milhões). Esta concentração de ativos da associação mutualista no banco deixa as poupanças dos associados muito expostas a uma só entidade.

Saiba mais na edição deste sábado do Expresso.