Paulo Nunes de Almeida recandidata-se na AEP

Paulo Nunes de Almeida, presidente da Associação Empresarial de Portugal, anunciou no Conselho Geral da associação que se realizou esta semana a decisão de se candidatar a um segundo mandato. As eleições terão lugar em junho.

Nunes de Almeida tornou-se em 2014 no 30º presidente da AEP, depois de ter exercitado como vice-presidente na direção de José António Barros. Em 2014, recolheu 98% dos votos expressos, numa assembleia geral eleitoral muito participada.

O atual conselho de administração conta com Luís Miguel Ribeiro (vice-presidente), Alexandre Magalhães, Henrique Veiga de Macedo, Passos Rodrigo, Paulo Barros Vale e Angelino Ferreira.

Na última reunião, os conselheiros da AEP aprovaram as contas do exercício de 2016 que fechou com um lucro de 347 mil euros. É o segundo ano no azul, depois de em 2015 ter registado um lucro de 262 mil, fechando um ciclo de perdas sucessivas.