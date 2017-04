G20. Amplo consenso de que a globalização tem de ser mais justa

Os ministros das Finanças e os banqueiros centrais das 20 maiores economias do mundo reafirmaram esta sexta-feira a importância do comércio internacional, mas concordaram que a redução da desigualdade e um crescimento “inclusivo” são fundamentais

“A globalização tem de ser mais justa”, disse Jens Weidmann, presidente do Bundesbank, na conferência de imprensa de conclusão da reunião do G20 esta sexta-feira em Washington. Foi um ponto de convergência na reunião dos ministros das Finanças e banqueiros centrais das 20 maiores economias do mundo à margem da assembleia semestral do Fundo Monetário Internacional (FMI) em Washington que decorre até domingo. Maior justiça significa, neste caso, um "crescimento mais inclusivo" e lidar com as questões da desigualdade crescente, dois tópicos centrais da reunião do FMI.

Obteve-se, também, um “amplo consenso” em que o comércio internacional é o melhor motor para o crescimento global e também para as economias nacionais, sublinhou Wolfgang Schäuble, o ministro das Finanças alemão, na conferência de imprensa. A Alemanha detém, este ano, a presidência do G20.

No entanto, foi usada outra expressão na conferência de imprensa que deixou muitos analistas de pé atrás: “Quase toda a gente sublinhou a importância do comércio livre, de que é preciso mais mercado aberto e não mais barreiras”. O “quase” provocou várias perguntas sobre a apreciação do G20 sobre a política da Administração norte-americana. Mas os dois representantes alemães responderam que o G20 “julga na base de factos e não especula” e que a sua missão “não é complicar, mas manter o otimismo que as 20 economias trabalharão em conjunto”.

Schäuble recusou-se, também, a especificar quais são concretamente os riscos geopolíticos. Gracejou que podia apontar “uma vintena deles verdadeiramente sérios”, mas que o mandato dos ministros e dos banqueiros centrais não é entrar nessas especificações, que são do foro das cimeiras dos chefes de Estado e de governo.