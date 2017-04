Os 5 princípios de Vítor Gaspar

A “principal mensagem do ‘Fiscal Monitor’ deste ano são os cinco princípios orientadores da política orçamental”, disse esta quarta-feira em Washington Vítor Gaspar, o ex-ministro das Finanças português, atual diretor do Departamento de Assuntos Orçamentais do Fundo Monetário Internacional (FMI). Gaspar é o responsável pela publicação do Fiscal Monitor (FM), um dos três documentos fundamentais que o Fundo publica para as suas assembleias semestrais.

Os cinco princípios de boa política orçamental são os seguintes: ser contracíclica, amiga do crescimento, inclusiva, suportada pela real capacidade fiscal, e conduzida com prudência, repetiu Gaspar no início e na conclusão da sua intervenção de apresentação do FM.

O FMI destacou inclusive, este ano, no seu World Economic Outlook, que os diretores do Fundo concordaram em que, “como princípio geral, a política orçamental deve ser contracíclica, amiga do crescimento, promovendo a inclusão, e ancorada num quadro credível de médio prazo que garanta a sustentabilidade da dívida”.

Sobre o tema da inclusão, Gaspar referiu que o FMI está a estudar o problema da desigualdade que aumentou tanto nas economias desenvolvidas como nas maiores economias emergentes. Um estudo do FMI, divulgado por Gaspar, revela que, numa amostra de 19 economias desenvolvidas, emergentes e em desenvolvimento, apenas três registaram uma diminuição da desigualdade entre 1985 e 2015 - o Brasil, a França e a Coreia do Sul. Em todas as outras, houve um aumento, com a China a destacar-se como líder do agravamento da desigualdade, seguida da Rússia e da Índia.

Vítor Gaspar adiantou que o próximo Fiscal Monitor no outono será dedicado a políticas fiscais inclusivas.