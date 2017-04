Lisboa no 'top' da Europa para investir em hotéis

Capital portuguesa é classificada em 12º lugar entre as cidades europeias com melhor ambiente para investimento hoteleiro em 2017 no novo índice da Colliers

Lisboa está classificada como a 12ª melhor cidade para investimento hoteleiro na Europa em 2017, à frente de Bruxelas ou de Milão, segundo o Hotel Investment Attractiveness Index Europe, criado recentemente pela Colliers International. Paris lidera a lista das melhores cidades europeias para investir em hotéis, seguindo-se Londres, Barcelona, Amesterdão e Madrid. Numa amostra com 20 cidades, Dublin, Viena, Berlim, Zurique, Praga e Frankfurt também vêm à frente de Lisboa, mas a capital portuguesa é considerada para este efeito mais competitiva que, respetivamente, Milão, Varsóvia, Budapeste, Manchester, Istambul, Estocolmo, Bruxelas e Bucareste. O Colliers Index recorre a doze critérios métricos para analisar cada uma das 20 cidades europeias a nível de potencial para investimento hoteleiro, designadamente popupação, PIB per capita, força de trabalho, chegada de turistas, ocupação de quartos ou custos de construção. Numa pontuação até 400, Lisboa obteve 155.1 pontos nesta análise (Paris, que ficou em primeiro lugar, obteve 269.8 pontos). "Os investidores pedem regularmente as últimas informações sobre as cidades onde pretendem investir e atingir alto retorno, o que num mundo incerto do ponto de vista económico e político é difícil de prever", explica Dirk Bakker, diretor da Colliers International, sobre a criação do novo index.