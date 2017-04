Bolsa de Londres lidera quedas na Europa depois de convocação de eleições no Reino Unido

O principal índice da bolsa londrina já perdeu 1,6% e está a liderar as quedas nas praças europeias nesta manhã de terça-feira, depois da primeira-ministra Theresa May ter anunciado a convocação de eleições legislativas antecipadas para 8 de junho no Reino Unido. Libra valorizou-se 0,6% face ao euro

Jorge Nascimento Rodrigues