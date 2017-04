Projeto da antiga SLN na Expo fica nas mãos do Montepio

Era um dos maiores projetos imobiliários da antiga Sociedade Lusa de Negócios (SLN). A construção de um empreendimento de uso misto em Lisboa, junto à zona da Expo-98, prometia um investimento avultado e, perante a elevada procura na área do Parque das Nações, o Montepio avançou com um financiamento de €15 milhões, que o grupo não conseguiu pagar, deixando agora o banco como credor e ator decisivo no desfecho do projeto.

Em outubro de 2009, quando a Caixa Económica Montepio Geral (CEMG) firmou o empréstimo à empresa Partinvest, para o projeto a desenvolver pela subsidiária Turifenus, já o Banco Português de Negócios (BPN) tinha sido nacionalizado, esvaziando a SLN de um dos seus principais ativos. Sem BPN, a SLN transformou-se em Galilei, para tentar sobreviver com outras áreas de negócio, como o imobiliário. Uma das jóias da coroa era um terreno no cruzamento da Avenida de Berlim com a Avenida Infante Dom Henrique, colado à Gare do Oriente, numa das áreas mais valorizadas de Lisboa.

A verdade é que, passada quase uma década, o terreno permaneceu devoluto. Em 2006, o ateliê de arquitetura Risco, coordenado por Manuel Salgado, chegou a desenvolver um plano de pormenor para aquela área, que não foi aprovado. Em 2007, o arquiteto foi eleito vereador da Câmara Municipal de Lisboa (CML) e desvinculou-se do ateliê. Em 2012, já depois de garantido o financiamento do Montepio, foi aprovado um plano diretor municipal (PDM), que levou a Turifenus a encomendar ao ateliê Risco um projeto de loteamento, concluído em 2015. Tomás Salgado (filho de Manuel Salgado), que dirige o ateliê Risco, disse ao Expresso que para a aprovação na CML falta agora a assinatura de um contrato de urbanização entre o município e os proprietários.

Fonte da administração da Turifenus confirma que o projeto de loteamento ainda carece de aprovação na CML, mas diz acreditar que durante este ano seja aprovado. Só depois será desenvolvido o projeto de arquitetura. “Mas não será naturalmente a Galilei a desenvolvê-lo”, frisa a mesma fonte. O esboço do projeto apresentado na CML previa vários edifícios, entre os quais uma torre de 110 metros (que seria um dos prédios mais altos de Lisboa). A principal componente seriam escritórios, com uma pequena parcela de apartamentos turísticos e ainda comércio nos pisos térreos. Mas o desenho final do projeto depende de quem vier a implementá-lo. Em processo especial de revitalização (PER), a Turifenus, da Galilei Imobiliária, irá deixar ao critério do Montepio o futuro do projeto na zona da Expo.

O administrador judicial da Turifenus, Francisco Areias Duarte, confirmou ao Expresso que “o Montepio há de decidir o que quiser deste PER”, pois tem um crédito garantido no projeto, por via da hipoteca constituída sobre o terreno em Lisboa. Em setembro, o Montepio avançou com uma ação de execução para cobrar €17,3 milhões à Turifenus, por conta do financiamento de €15 milhões, respetivos juros e ainda outros financiamentos de menor valor. O banco espera conseguir recuperar este montante, “pela garantia hipotecária que detém e pelo interesse já manifestado por promotores imobiliários”, diz um porta-voz da CEMG.

Embora a localização do terreno seja privilegiada e valiosa, há alguns fatores de incerteza que podem deixar o projeto pendurado no balanço do Montepio durante algum tempo. Segundo as fontes ouvidas pelo Expresso, nenhum investidor aceitará entrar sem que a CML aprove o loteamento. E mesmo depois disso faltará elaborar e fazer aprovar a arquitetura.

José Almeida Guerra, presidente da empresa Rockbuilding (que reclama ao grupo Galilei €176 mil por serviços de gestão imobiliária que ficaram por pagar), nota que o terreno em causa está por cima de um lençol freático e numa área sujeita a inundações, o que obrigará ao desenvolvimento de um circuito hidráulico juntamente com a construção dos edifícios. O gestor admite que, apesar deste desafio e da burocracia de licenciamento, o Montepio conseguirá recuperar o crédito concedido, dado o valor do metro quadrado edificável naquela área: a €800 por metro quadrado, uma construção de 24 mil metros quadrados valeria €19 milhões.

A título comparativo, no mês passado, o edifício de escritórios Entreposto (que tem 48 mil metros quadrados e fica a 600 metros do terreno da Turifenus) foi vendido por €65,5 milhões, segundo anunciaram as consultoras Cushman & Wakefield e JLL.