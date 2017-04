Jovens  são ‘forçados’ a comprar casa

Em Portugal, o que deseja e o que acaba por concretizar a geração jovem quando entra no mercado imobiliário? Este foi o ponto de partida de um estudo da Century21 feito junto de 92 agências desta rede imobiliária. A principal conclusão é, desde logo, que a Geração Millennials — indivíduos nascidos entre os anos 80 e 2000 — preferiria arrendar (até por questões de mobilidade) mas por falta de oferta a esmagadora maioria acaba por comprar casa.



“No nosso país estima-se que existam cerca de 1,8 milhões de indivíduos que pertencem à Geração Y. São jovens que estão a incorporar-se, gradualmente, na vida ativa e dentro de poucos anos serão o principal ativo da economia nacional. O grande desafio do mercado é, pois, perceber o que está a acontecer do lado desta procura e ajustar a oferta de acordo com as novas necessidades”, realça Ricardo Sousa, presidente da Century21 Portugal.

