É oficial em Washington. China não é um país “manipulador cambial”

No relatório que divulgou esta sexta-feira, o Departamento do Tesouro norte-americano não considera a China como tendo incorrido em práticas de manipulação da taxa de câmbio em relação ao dólar. Trump desfez-se da promessa, que fizera durante a campanha eleitoral, de acusar Pequim desse ‘crime’

O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos não acusou a China nem nenhuma das outras cinco economias integradas numa “lista de monitorização”, como culpadas de manipulação cambial em relação ao dólar. A lista inclui, além da China, a Alemanha, Coreia do Sul, Japão, Suíça e Taiwan, e faz parte do relatório semestral do Tesouro ao Congresso, divulgado esta sexta-feira.

Esta posição oficial sobre a China era esperada pelos analistas, pois o presidente Donald Trump já havia declarado, esta semana, em entrevista ao The Wall Street Journal, que os chineses “não eram manipuladores cambiais”. Trump deitou fora a promessa que fez durante a campanha eleitoral das presidenciais no ano passado de que acusaria a China de tais práticas logo “nos primeiros dias da sua Administração”.

Ao 84º dia do seu mandato, Trump revelou em entrevista a mudança radical de posição. Segundo o jornal financeiro norte-americano, o presidente argumentou que “a China não tem manipulado o yuan há meses e que, dando, agora, um tal passo [de a declarar um país manipulador cambial], poderia prejudicar as suas conversações com Pequim no tratamento do problema da Coreia do Norte”.

Três critérios para declarar um ‘culpado’

Contudo, a declaração de manipulador cambial pelo Tesouro segue critérios técnicos bem definidos por legislação aprovada no Congresso norte-americano em 1988 e 2015, e não anda ao sabor de apreciações pontuais ou conveniências geopolíticas.

Um parceiro comercial dos EUA é declarado em tal situação quando é culpado de três ‘crimes’: registar no final do ano um excedente comercial bilateral com os Estados Unidos superior a 20 mil milhões de dólares (€18,8 mil milhões) na balança de bens, cerca de 0,1% do PIB norte-americano; revelar um excedente externo nas suas contas de comércio internacional superior a 3% do PIB; e praticar persistentemente intervenções unilaterais no mercado cambial que representem mais de 2% do PIB dessa economia durante um período de 12 meses.

Ora, o relatório semestral do Tesouro conclui que a China infringe apenas um dos critérios, ao registar o maior excedente comercial bilateral com os EUA na balança de bens. Na balança de serviços, a China é deficitária. Na realidade, aquele excedente comercial é o dobro da soma dos excedentes dos outros cinco parceiros da lista e isso é inaceitável para a Administração Trump que quer alterar radicalmente uma situação que considera “desproporcionada”. Taiwan, também, só infringe um dos critérios, pois regista o maior excedente externo em relação ao PIB, superior a 13%. As outras quatro economias violam dois dos três critérios. Nenhuma viola os três critérios em simultâneo. Por isso, nenhuma da lista é etiquetada de manipuladora.

O relatório vê-se obrigado a concluir que “tem havido uma tendência nos últimos dois anos para a redução de intervenção cambial pelos principais parceiros comerciais”. Mas logo acrescenta que “é crítico que isso não seja meramente uma resposta oportunista à mudança das condições macroeconómicas globais”. O Tesouro quer verificar se a tendência é duradoura. A mensagem dirige-se sobretudo a Pequim.

O relatório declara, ainda, que é inaceitável para os EUA a atual situação de economias que registam persistentemente elevados excedentes externos em percentagem do PIB nas suas contas (13% para o caso de Taiwan, 11% para a Suíça, 8% para a Alemanha e 7% para a Coreia do Sul).

Corrigir os desequilíbrios com a China

Sobre a China, o Tesouro diz que há “falta de progresso na redução do excedente comercial bilateral” (na balança de bens) por parte de Pequim, que registou 347 mil milhões de dólares (€327 mil milhões), o que representa 40% do défice externo norte-americano na balança comercial de bens. O relatório aponta para o que são os pontos políticos essenciais para Washington: exigir a diminuição das barreiras à importação de produtos e serviços norte-americanos no mercado chinês e das restrições no regime de investimento direto estrangeiro na China.

Os analistas têm sublinhado que grande parte do défice em relação à China deriva do facto de os EUA importarem quase quatro vezes mais do que exportam para aquele país. As principais importações centram-se na eletrónica de consumo, vestuário e máquinas. Contudo, muitas dessas importações são vendidas aos EUA por multinacionais norte-americanas que deslocalizaram a produção para a China ou ali passaram a basear a montagem das diferentes componentes fornecidas por cadeias globais.

Baterias centradas na Alemanha na zona euro

Na zona euro, o Tesouro aponta as baterias contra a Alemanha, que regista o excedente externo mais elevado do mundo em termos absolutos (287 mil milhões de dólares no final de 2016, cerca de €270 mil milhões), superior ao da própria China (200 mil milhões de dólares, um pouco mais de €188 mil milhões). O relatório afirma que a taxa de cambio efetiva da Alemanha se depreciou em 10% desde 2009. O excedente comercial nas trocas com os EUA é o terceiro maior, depois da China e do Japão.

O excedente externo alemão está em 8% do PIB, muito acima do limiar dos 3% definido nos critérios do Tesouro americano e, recorde-se, em situação de excedente excessivo definido pelas próprias regras europeias. Os regulamentos da União Europeia definem como excessivo um excedente externo superior a 6% do PIB nos últimos três anos. Essa linha vermelha é violada pela Alemanha continuamente desde 2011 e pela Holanda desde 2010. Nas projeções do Fundo Monetário Internacional, essa situação de excedente excessivo manter-se-á até 2021 para os dois países.

O Tesouro norte-americano reconhece, contudo, que a Alemanha não dispõe de política monetária própria, pois integra uma zona de moeda comum (o euro) com um banco central, o Banco Central Europeu. No entanto, o relatório afirma que a Alemanha “como quarta maior economia do mundo com um amplo excedente externo tem a responsabilidade de contribuir para um crescimento mais equilibrado da procura e para fluxos comerciais mais equilibrados”.