€5 mil milhões para as residências universitárias

As residências universitárias consideradas uma rentável classe de ativos de investimento são hoje uma tendência consolidada em vários países da Europa e nos Estados Unidos. Portugal está a dar agora os primeiros passos mas já começa também a atrair alguns destes investidores que a consultora JLL estima terem atualmente entre €4 a €5 mil milhões de capitais disponíveis em busca de stock de residências de estudantes em vários países da Europa.

No relatório “European Student Housing 2017”, divulgado esta semana, a consultora identifica os seis mercados europeus onde este sector deverá registar um crescimento significativo e sustentado: França, Alemanha, Irlanda, Itália, Holanda e Espanha. Portugal tem ainda “pouca escala mas está a acompanhar esta tendência europeia e cresceu bastante no último ano”, diz Maria Empis, do departamento de Pesquisa da JLL Portugal, lembrando que o número de estudantes estrangeiros no país atingiu cerca de 38 mil no ano letivo 2015/2016, equivalente a 11% da população estudantil em Portugal. 42% dos estudantes estrangeiros estão em Lisboa e 17% no Porto.

Seis em Lisboa, uma no Porto

Por cá, o stock de residências modernas é ainda “residual”, pois a grande parte da oferta de alojamento para estudantes “é operada através de apartamentos privados, muitas vezes em regime informal e com baixa qualidade, ou equipamentos públicos, bastante obsoletos e desconfortáveis”.

A oferta qualificada que existe resume-se atualmente a seis residências (com capacidade para 300 alunos e já todas esgotadas), mas há vários investidores a procurarem oportunidades neste mercado principalmente nos eixos do Saldanha, da Almirante Reis e o Bairro Alto, segundo o estudo da JLL.

No Porto, o stock atual é de apenas uma residência com capacidade para 195 alunos e em preparação estão duas novas residências. As zonas da Baixa e de Paranhos são as mais pretendidas para este tipo de alojamento.

Há uma década, existiam 500 cursos universitários lecionados em inglês em mercados europeus onde esta não é a língua oficial. Atualmente há 6000, sublinha o relatório. As universidades europeias estão bem posicionadas para conquistar maior quota de mercado dos estudantes estrangeiros, atualmente dominado pelos Estados Unidos e Reino Unido.

“Os mercados onde as residências de estudantes estão a emergir como classe de ativos de investimento são muito procurados: Os fundos institucionais, os fundos de private equity (que investem em capital não cotado) e os operadores estabelecidos — quer internacionais quer domésticos — têm um elevado apetite por novos portefólios em novos mercados”, realça o estudo, lembrando que o número de estudantes estrangeiros a circular na Europa deverá atingir os 7 milhões em 2020, comparando com os 4,1 milhões registados em 2014.

“É um momento muito entusiasmante para os investidores em residências de estudantes em toda a Europa. No Reino Unido, este sector está numa fase de grande maturidade e é reconhecido como uma classe de ativos sólida e independente. Os investidores olham agora para a Europa Continental para obter retornos mais fortes. Os seis mercados que destacamos estão a emergir neste âmbito, mas são também muito líquidos e beneficiam dos mesmos indicadores de desempenho que o mercado mais maduro do Reino Unido”, apontou Philip Hillman, um dos responsáveis da JLL para a região EMEA (Europa, Médio Oriente e África).