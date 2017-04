Jovens são ‘forçados’ a comprar casa

Em Portugal, o que deseja e o que acaba por concretizar a geração jovem quando entra no mercado imobiliário? Este foi o ponto de partida de um estudo da Century21 feito junto de 92 agências desta rede imobiliária. A principal conclusão é, desde logo, que a Geração Millennials — indivíduos nascidos entre os anos 80 e 2000 — preferiria arrendar (até por questões de mobilidade) mas por falta de oferta a esmagadora maioria acaba por comprar casa.

“No nosso país estima-se que existam cerca de 1,8 milhões de indivíduos que pertencem à Geração Y. São jovens que estão a incorporar-se, gradualmente, na vida ativa e dentro de poucos anos serão o principal ativo da economia nacional. O grande desafio do mercado é, pois, perceber o que está a acontecer do lado desta procura e ajustar a oferta de acordo com as novas necessidades”, realça Ricardo Sousa, presidente da Century21 Portugal.

Estes compradores jovens, que se integram numa faixa etária até aos 37 anos, nasceram e cresceram na era global e digital e valorizam a possibilidade de aceitar emprego em qualquer parte do mundo. Por isso privilegiam a mobilidade. E efetivamente, 65% dos jovens, segundo o estudo, preferem o arrendamento e apenas 34,4% gostariam de adquirir casa. “Mas a verdade é que a maioria acaba por comprar casa com o apoio da família porque não há muitas opções no mercado de arrendamento”, sublinha Ricardo Sousa.

A localização ideal também acaba por sair defraudada nas expectativas deste grupo quando confrontado com a realidade do mercado: mais de 61% dos millennials preferem habitar nos centros urbanos e quase 40% referem ainda que gostariam de viver perto do local de trabalho, mas os valores mais elevados da habitação nestas zonas acabam por empurrá-los para bairros mais periféricos, mais nivelados com as respetivas capacidades financeiras.

“E mesmo nestes bairros periféricos compensa mais pagar a prestação da casa ao banco do que arrendar, daí a opção que fazem pela aquisição”.

O administrador da Century21 defende por isso uma “maior profissionalização do mercado de arrendamento” através de uma “fiscalização mais incisiva no mercado paralelo, que não é declarado, pois é muito difícil os investidores competirem a este nível”, acabando por isso por optar por outro tipo de produtos, onde se inclui o alojamento local.

Arrendar até aos €600

Dos que conseguem arrendar, segundo o estudo, 78% optam por casas até €600 e apenas 19,5% realizam arrendamentos entre os €600 e os €1000.

Questionadas sobre o valor médio das transações de venda de imóveis realizados pelos millennials, 50% das lojas da marca referem que estes se situam abaixo dos €100 mil e 46,9% da rede Century 21 Portugal registam valores médios de venda de imóveis entre os €100 mil e os €200 mil, neste segmento de consumidores.

Uma novidade trazida por esta geração é a sua consciência ambiental aplicada ao imobiliário: 67,2% dos millennials afirmam procurar imóveis com sistemas que permitam maior poupança energética, quer para soluções de aquisição quer de arrendamento.