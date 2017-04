Colombo mais luxuoso com lojas do Grupo Estée Lauder

O Grupo Estée Lauder decidiu estrear a estratégia de abertura de lojas próprias no Centro Comercial Colombo, com a inauguração no final de maio de duas lojas, uma dos perfumes Jo Malone e outra das maquilhagens Bobbi Brown.

“Os conceitos premium constituem um objetivo na medida em que são procurados e valorizados pelos clientes do Colombo”, refere Paulo Gomes, diretor-geral do Colombo, justificando a aposta nas duas marcas norte-americanas.

Por seu lado, o Grupo Estée Lauder, no qual se enquadram as duas marcas, explica a escolha pelo perfil do shopping do Colombo. “Ambas as marcas já estão presentes no El Corte Inglés, e por esta razão a companhia considerou oportuno ampliar a sua distribuição num dos centros comerciais mais importantes da Europa”, diz Susana Brito Limpo, responsável de comunicação e relações públicas das duas marcas, salientando a importância do peso do tráfego de turistas.

Paulo Gomes garante que o número de turistas tem aumentado e que o tráfego em geral está mais qualificado. Para este responsável a presença destas novas marcas no Colombo irá ajudar a atrair mais visitantes, além das 330 lojas que já existem, das quais 10% com características igualmente premium.

Cada um dos novos espaços tem 40 metros quadrados de área e a arquitetura de interiores está a ser definida junto da casa-mãe da Jo Malone e da Bobbi Brown, para que a imagem seja global e o consumidor possa reconhecer as marcas em qualquer parte do mundo. “Cada desenho, antes de ser aprovado, é consultado com as filiais para que encaixe perfeitamente com os gostos e as preferências do consumidor de cada país”, remata a responsável do Grupo Estée Lauder, sem revelar se vão abrir mais lojas com estas características.

A Bobbi Brown foi a primeira a ser comercializada em Portugal, em 2007, à qual se juntou a Jo Malone em 2011, ambas apenas com quiosques no El Corte Inglés.