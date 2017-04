Mário Centeno. Programa de Estabilidade será acolhido “sem dificuldades” por Bruxelas

Ministro das Finanças garante que Programa cumpre “todos os critérios” exigidos a Portugal

O ministro das Finanças, Mário Centeno, afirmou esta quinta-feira que o Programa de Estabilidade "não terá nenhuma dificuldade em ser acolhido" por Bruxelas e que cumpre "todos os critérios" exigidos a Portugal.

"A minha expectativa é de que este programa, com o grau de rigor que foi desenhado, não terá nenhuma dificuldade em ser acolhido pela Comissão Europeia [uma vez que] cumpre todas as regras e todos os critérios", afirmou hoje Mário Centeno na conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros na qual foram aprovados o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas.

Mário Centeno reiterou que o Governo está a cumprir as exigências de Bruxelas, mas sublinhou que não irá além do necessário: "Não vamos além de Bruxelas, tal como já não fomos em 2016. O défice orçamental de 2016 cumpre quase milimetricamente o compromisso que tínhamos proposto em fevereiro de 2016", disse.