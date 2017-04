Do Douro ao Alentejo. Symington compra quinta em Portalegre

A família Symington reforça o catálogo com vinho do Alentejo, comprando uma quinta junto á serra de São Mamede

Do Douro para o Alentejo. A família Symington, líder no vinho do Porto e maior proprietário na região do Douro com 21 quintas, diversifica para o Alentejo, com a aquisição da herdade Altas Quintas, de 207 hectares.

A quinta está inserida no Parque Natural da Serra de São Mamede, na zona de Portalegre, com solos xistosos e graníticos, tem 43 hectares de vinhas em plena produção, localizadas a uma altitude entre os 490 e os 550 metros.

Portalegre é uma das mais pequenas sub-regiões vinícolas do Alentejo e conta com apenas 841 hectares de vinha, beneficiando de um excelente microclima, muito influenciado pela serra de São Mamede.

Os Symington há anos que cobiçavam a região com o fito de comprar uma vinha e reforçar o património e o portefólio de vinhos de mesa com esta subregião alentejana.

A propriedade "conhecida como Altas Quintas produz vinhos há muitos anos, mas a família decidiu não adquirir nenhum stock de vinho e optou por iniciar este projeto com vinhos por si produzidos", revela em comunicado o grupo Symington.

O objetivo "é produzir vinhos premium ao nível dos melhores do seu atual portefólio". A família decidiu que este "era o momento indicado para produzir vinho noutra grande região vinícola de Portugal", refere a Symington Family Estates e comunicado.

Os Symington gerem um universo de várias marcas de vinhos de mesa e do Porto, como a Graham’s, Dow’s, Warre’s ou Quinta do Vesuvio.