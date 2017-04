Produção na construção aumenta 2% e emprego no sector sobe 2,4% em fevereiro

A produção na construção cresceu 2,0% em fevereiro, face ao mesmo mês do ano passado, sobretudo devido à construção de edifícios, divulgou esta segunda feira o Instituto Nacional de Estatística (INE) no relatório mensal "Índices de Produção, Emprego e Remunerações na Construção". "O segmento da Construção de Edifícios foi determinante para a evolução positiva da atividade, ao registar uma taxa de variação homóloga de 4,3% (3,0% em janeiro)", lê-se no documento. Já o segmento da Engenharia Civil manteve variação negativa (-1,5%)", acrescenta.

O índice de emprego no setor cresceu 2,4% em termos homólogos (2,6% em janeiro), enquanto o índice das remunerações efetivamente pagas desceram 0,5% (+0,1% em janeiro).

Face a janeiro, o índice das remunerações aumentou 0,6%.