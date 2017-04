Exportações têxteis recuperam fora da Europa, Angola incluída

Os dois primeiros meses do ano trouxeram mudanças no mapa das exportações da indústria têxtil portuguesa, que fechou com um salto de 11% nos destinos não comunitários e uma subida de apenas 1% na Europa.

"Os destinos não comunitários neste período apresentaram maior dinamismo, com um aumento de 13,4 milhões de euros (mais 11%)", destaca Paulo Melo, presidente da ATP - Associação Têxtil e Vestuário de Portugal, no comentário ao desempenho do sector entre janeiro e fevereiro.

Juntando a rota comunitária e os países terceiros, as exportações têxteis cresceram 3% até fevereiro, para os 869 milhões de euros, combinando subidas de 6% nos artigos têxteis (213 milhões de euros), 2% no vestuário (546 milhões) e 0% nos têxteis-lar (110 milhões).

Na sua análise, Paulo Melo destaca o facto de a Alemanha ter sido o destino que registou maior crescimento absoluto (mais 9% ou mais 6,7 milhões de euros), destronando Espanha, o maior mercado dos têxteis lusos, com uma quota de 32%, depois da queda de 3% verificada em janeiro e fevereiro, comparativamente a período homólogo.

Por mercados, os EUA protagonizaram o segundo maior salto (6,6 milhões de euros ou 16%), o que significa compras no valor de 49 milhões de euros a Portugal e o quinto lugar no ranking dos principais destinos dos texteis nacionais. Mas a direção da ATP destaca, também, o desempenho em Angola. "Parece estar a recuperar da queda sofrida nos últimos anos", comenta Paulo Melo referindo-se ao crescimento de 30%, equivalente a 1,4 milhões de euros, nas vendas de têxteis lusos para este destino.