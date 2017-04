Comissão executiva do Novo Banco terá sete membros, dos quais duas mulheres

A nova Comissão Executiva do Novo Banco, que integra duas mulheres no órgão, recebeu autorização do Banco Central Europeu (BCE) para a maioria dos nomes propostos, com José Eduardo Bettencourt a aguardar luz verde, anunciou a instituição.

No sábado, 8 de abril, o Novo Banco anunciou que Rui Cartaxo vai assumir a presidência do Conselho de Administração ('chairman') da instituição, no âmbito da alteração dos estatutos da instituição financeira, e que António Ramalho mantém-se presidente executivo.

Em comunicado divulgado, a entidade financeira refere que "a nova Comissão Executiva do Novo Banco foi aprovada pelo Fundo de Resolução em 21 de dezembro e recebeu esta sexta-feira, 7 de abril, autorização do BCE para a quase totalidade dos seus nomes".

O nome de José Eduardo Bettencourt, antigo presidente do Sporting, "ainda aguarda autorização" do BCE, refere o Novo Banco.

Entre as experiências profissionais de Bettencourt constam a de 'chairman' do Santander Asset Management e administrador do Santander, 'chief of staff' de António Osório e Eduardo Stock da Cunha, e gestor no Citibank e Barclays.

A nova Comissão Executiva do Novo Banco proposta, presidida por António Ramalho, "terá quatro novos administradores e manterá dois administradores da comissão anterior [Vítor Fernandes e Jorge Cardoso], permitindo uma renovação seletiva do Conselho, sem prejuízo de assegurar a continuidade desejada", adianta o banco.

Com sete membros, incluindo o presidente, a Comissão Executiva do Novo Banco conta com duas mulheres no órgão: Isabel Ferreira, que será administradora comercial ('chief comercial officer') para a rede de particulares e que foi presidente executiva e fundadora do Banco Best, e Luísa Soares da Silva, que assume as funções de 'chief legal and compliance office' [administradora com pelouro jurídico] e foi anteriormente "'partner' da MLGTSS", contando com 26 anos de experiência como advogada nesta área.

Rui Fontes, que foi diretor de risco do Novo Banco e do Banco Espírito Santo (BES) e liderou modelos de risco, com 21 anos de experiência bancária, será o novo administrador para a área de risco ('chief risk officer').

Vítor Fernandes e Jorge Cardoso, administradores comercial para a rede de empresas e financeiro (CFO), respetivamente, mantém-se na estrutura executiva do Novo Banco.

"A Comissão Executiva será composta por membros que, em média, têm 21,8 anos de experiência bancária, dos quais 50% (11 anos) em lugares de administração", refere o banco, salientando que dos sete membros, mais de metade (4) já foram presidentes executivos em instituições financeiras, três já foram vice-presidentes e três já assumiram funções de administradores financeiros.

Neste órgão "juntar-se-ão experiências de gestão de cinco grandes grupos financeiros que operaram no mercado nos últimos 20 anos" (grupo Champalimaud, Caixa, Santander, Millennium bcp e Novo Banco), o que "permite aumentar a experiência e diversidade de modelos de gestão", explica a instituição financeira.

Em 31 de março, foi assinado o contrato de promessa de compra e venda entre o Fundo de Resolução e o fundo norte-americano Lone Star, para a alienação de 75% do Novo Banco, mantendo o Fundo de Resolução 25%.