Finlandeses perdem ‘paraíso fiscal’

A polémica estalou no início de 2016 com a Finlândia a tecer duras críticas ao regime fiscal dos residentes não-habituais (RNH) português. Helsínquia apontou o dedo ao Algarve que, em cada vez maior número, tem ‘roubado’ reformados ao país, bem como receita fiscal, já que estes pensionistas com o estatuto de RNH não pagam impostos na Finlândia, nem, em muitos casos, em Portugal.

O Governo finlandês pressionou Portugal e ameaçou com o fim do acordo para evitar a dupla tributação assinado em 1970 pelos dois países. O Governo português cedeu...



