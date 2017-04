Estado apoia pequenas empresas turísticas que querem 'dar o salto'

É mais um instrumento financeiro criado a pensar nas empresas de turismo. Constituído 'de fresco', a 30 de março, o Turismo Crescimento é o quarto fundo com o foco no turismo criado pela Portugal Ventures, sociedade de capital de risco de que são acionistas o Turismo de Portugal juntamente com o IAPMEI - Agência para a Competitividade e a Inovação. Recorde-se que estes apoios se vêm somar aos já existentes fundos Portugal Ventures Turismo (detido a 85% pelo Turismo de Portugal, e os restante pelo BPI e o Novo Banco), Turismo Inovação (detido a 20% pelo Turismo de Portugal, a 50% pelo programa comunitário FEDER e os restantes 30% distribuídos pelos bancos CGD, BPI e Novo Banco) e o fundo de Dinamização Turística (a 100% do Turismo de Portugal).

O novo fundo Turismo Crescimento (participado em 90% pelo Turismo de Portugal e o restante pelo banco BPI) vai ter €14 milhões disponíveis para investimento e nesta fase inicial tem como meta apoiar 40 operações em pequenas e médias empresas (PME) do sector do turismo, em operações que unitariamente irão variar entre €100 mil e €700 mil.

“Estamos a falar de intervenções em pequenas empresas, mas que necessitam de reforço de capitais para poderem crescer, e em particular desenvolver estratégias de internacionalização”, salienta Carlos Abade, vogal do conselho diretivo do Turismo de Portugal, frisando que o novo fundo “pressupõe que as empresas tenham dois a três anos de existência, permitindo-lhes ter solidez financeira e oportunidades para poderem crescer ”.

Segundo Carlos Abade, a criação do fundo Turismo Crescimento representa “uma grande diferença relativamente ao escopo da intervenção dos fundos do Turismo de Portugal, que tem sido muito orientado para a criação de novas empresas, designadamente 'startups' de base tecnológica, o que é muito meritório pois introduz inovação no sector”.

“Mas faltava um instrumento que permitisse aplicar a liquidez disponível nos fundos a empresas já existentes, que são relativamente recentes e estão em processo de crescimento”, faz notar o responsável do Turismo de Portugal.

Complemento a linha de apoio com 12 bancos

O recente fundo de capital de risco Turismo Crescimento também vem complementar a Linha de Apoio à Qualificação da Oferta, que resulta do protocolo selado entre o Turismo de Portugal com doze instituições bancárias, e que para 2017 foi reforçada em €75 milhões, disponibilizando às empresas turísticas acesso a financiamento em condições especiais, além de impulsionar o aparecimento de novos negócios.

“As empresas podem ter com esta linha um complemento para não se financiarem só com dívida, uma vez que este fundo permite uma solução híbrida, o financiamento com um pouco de dívida e também um pouco de capital”, adianta Carlos Abade.

Em 2016, no âmbito da Linha de Apoio à Qualificação da Oferta foram aprovados 83 projetos, com um valor de investimento associado de €133 milhões, um financiamento aprovado de €65 milhões e ultrapassando o orçamento previsto - o que levou o Turismo de Portugal a decidir avançar com o seu reforço para 2017 em mais €75 milhões face ao “excelente desempenho da linha e do forte impulso que a mesma provocou no investimento”. O orçamento foi ultrapassado num só ano (estava previsto para dois), tendo ficado por analisar 28 operações com um investimento associado de €32 milhões. BCP, Novo Banco, Novo Banco dos Açores, Santander, BPI, CGD, Banco Popular, Montepio, Crédito Agrícola, Abanca, Banco Português de Gestão e Banco BIC são os bancos envolvidos nesta linha em parceria com o Turismo de Portugal.

Sobre o novo fundo Turismo Crescimento, e o seu objetivo de dar um impulso a pequenas empresas que surgiram recentemente no panorama turístico nacional, Carlos Abade frisa que “era algo que faltava no nosso portefólio de fundos, mas que agora está salvaguardado”.