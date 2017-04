“Tenho mais de €100 milhões a receber do Estado”

A Heliportugal está em risco de fechar?

Em risco sim, mas não acho provável que isso aconteça. Tínhamos um conjunto de empresas em vários países. Com 72 helicópteros, operávamos 15 helicópteros privados no Brasil e três em França e fazíamos a manutenção dos dez helicópteros do Estado português. No total faturávamos €87 milhões, dos quais €23 milhões em Portugal. Empregávamos quase 500 pessoas. Éramos a 7ª maior empresa de helicópteros da Europa, a 16ª do mundo. Por faturação por helicóptero ainda estávamos mais à frente. Hoje estamos reduzidos a €23 milhões.

Perderam dois terços?

Foi doloroso. Foi um downsising muito grande em dois anos e ainda estamos a lamber as feridas.

