Trabalhadores já podem comprar 5% da TAP

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários autorizou a operação de venda de 5% da TAP aos trabalhadores

A operação de colocação de 5% do capital da TAP junto dos trabalhadores arranca na próxima segunda-feira. A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) autorizou a abertura do capital social aos trabalhadores da empresa.

Ao todo são 75 mil ações da TAP, representativas de 5% do seu capital social, sem limite de compra por trabalhador, que podem ser subscritas durante 20 dias úteis, ou seja, até ao final do mês de abril. O valor de cada ação da TAP foi fixado em 10,38 euros.

As ações que não forem compradas pelos trabalhadores são disponibilizadas para venda ao consórcio Atlantic Gateway, de Humberto Pedrosa e David Neeleman, que controla a gestão da TAP.

Depois da operação de venda aos trabalhadores ter sido concluída entra em funções a nova administração. Seis administradores são nomeados pelo consórcio Atlantic Gateway, os outros seis administradores são nomeados pelo Estado e o presidente do Conselho de Administração será Miguel Frasquilho.