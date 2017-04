Prazo de subscrição da nova série de OTRV termina hoje

Colocação deste produto de poupança através de oferta pública de subscrição começou a 27 de março e conta com pagamento de juros, semestral e postecipadamente, em 12 de abril e 12 de outubro de cada ano

O prazo de subscrição da nova série de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV), emitidas pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública (IGCP) e dirigidas ao público em geral, termina hoje às 15h00.

A colocação deste produto de poupança através de oferta pública de subscrição começou a 27 de março e conta com pagamento de juros, semestral e postecipadamente, em 12 de abril e 12 de outubro de cada ano, calculados a uma taxa de juro variável e igual à Euribor 6 meses acrescida de 1,90%, ocorrendo o reembolso do capital em 12 de abril de 2022.

A taxa bruta de remuneração dos títulos é inferior às operações anteriores com condições semelhantes lançadas no ano passado em maio (2,2%), agosto (2,05%) e novembro (2%).

As ordens de subscrição serão expressas em montante, sendo o mínimo de subscrição por investidor de 1.000,00 euros correspondente a 1 OTRV, e o máximo de 1.000.000,00 euros, correspondente a 1.000 OTRV, devendo as ordens ser transmitidas em múltiplos de 1.000,00 euros e subscritas junto de uma instituição de crédito.

À semelhança de outros instrumentos de retalho, referiu o IGCP, a emissão das OTRV "promove a aplicação da poupança de médio e longo prazo dos aforradores em títulos de dívida com características idênticas às Obrigações do Tesouro, embora com remuneração variável".