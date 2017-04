Em 41 idas às compras no supermercado, três são grátis

No ano passado, nas suas idas às compras, os portugueses conseguiram obter descontos médios de 32% nas suas faturas de supermercado. Em 2014, esse valor tinha sido de 28%. O que significa, de acordo com um estudo da Deloitte encomendado pela Federação das Indústrias Portuguesas Agroalimentares (FIPA), que em cada 41 idas às compras, três são grátis.

A estratégia de descontos das grandes superfícies, associadas a cartões de fidelização e a parcerias com outras empresas (nomeadamente de combustível) têm mudado a forma como os consumidores tendem a consumir e não admira, por isso, que, em 2015, 41% do total das vendas de produtos de grande consumo em Portugal tenham sido realizadas em promoção (o que denota o aumento de 20 pontos percentuais desde 2010).

A compra inteligente (smart shoping), ou seja, o planeamento, a escolha racional e o esforço por reduzir a compra por impulso, é a uma forma de estar cada vez mais comum dos consumidores portugueses, segundo o estudo “Have you met the new consumer? – Análise às tendências de consumo alimentar”, apresentado esta semana no congresso que marcou os 30 anos da FIPA.

O relatório da Deloitte avança ainda que 75% dos portugueses consultam e comparam promoções antes de entrar num supermercado.

Segundo as previsões da FIPA, a indústria alimentar e das bebidas terá atingido, no final de 2016, um volume de negócios de 15,4 mil milhões de euros e um volume acrescentado bruto (VAB) de perto de 2,9 mil milhões de euros.

A pressão exercida pela Grande Distribuição tem sido criticada publicamente por vários operadores da indústria agroalimentar, dos mais pequenos aos maiores, que se veem obrigados a baixar os preços para continuarem nas prateleiras das cadeias de distribuição. Jorge Henriques, presidente da FIPA, explica ao Expresso que “na relação entre agentes económicos, existe a obrigação da fixação individual de tabelas de preços e condições de venda.

Quando se passa para a venda ao consumidor final, a decisão sobre a fixação do preço na prateleira compete ao retalhista. O que é importante assegurar é que não haja recurso a práticas negociais abusivas, tais como imposições unilaterais, nem situações de venda com prejuízo. Tudo o resto passa pela negociação comercial e cada empresa conhecerá os seus limites”.



Alberto Frias

Jorge Henriques prefere, antes, apontar para a forma como a indústria agroalimentar portuguesa se tem adaptado às novas formas de consumo. “Os consumidores estão, acima de tudo, a mudar. São hoje mais informados, exigentes e atentos durante os atos de compra e de consumo”, reflete o responsável. Por exemplo, estão mais atentos aos benefícios de saúde dos produtos e procuram não só evitar alimentos de menor valor nutricional, como também preferem alimentos biológicos.

Na Europa, o consumo de produtos biológicos cresceu 110% entre 2005 e 2014 e Portugal segue na mesma linha: num inquérito realizado em 2016, 60% dos consumidores afirmaram refletir a sua preocupação com a saúde e bem-estar nas escolhas que fazem (mais 19 pontos percentuais do que em 2012). Além disso, 68% dos inquiridos declararam estar dispostos a pagar mais por produtos que não contêm ingredientes indesejáveis (um crescimento de 26% face ao ano anterior.

Consumidores mais preocupados com saúde querem mais conveniência e flexibilidade

Por outro lado, os portugueses também estão mais preocupados com a sustentabilidade e, por isso, 45% dos consumidores afirmam estar dispostos a pagar mais por produtos e serviços prestados por empresas comprometidas em ter um impacto social e ambiental positivo.

Da mesma forma, procuram maior conveniência e flexibilidade nos produtos que adquirem (assim como no ato de compra). Procuram formatos mais pequenos, ajustados às suas necessidades, flexíveis e transportáveis (como os snacks), e produtos de preparação rápida (como alimentos congelados).

À escala global, estima-se que 58% das encomendas de refeições sejam feitam online através de plataformas específicas. Na Europa, entre 2010 e 2015, o mercado de entrega em casa e takeaway cresceu 2,2% enquanto o consumo da restauração caiu.

Além disso, complementam as compras realizadas em grandes superfícies comprando também em estabelecimentos mais pequenos (como lojas de bairro e supermercados pequenos). Entre 2014 e 2015, enquanto se registou o crescimento de 2% no número de hipers e supers de grande dimensão, os supermercados de pequena dimensão cresceram 5%, enquanto as lojas tradicionais aumentaram 4%.

De certa forma, os consumidores, um pouco por todo o mundo, sobretudo as gerações mais jovens, estão a dar mais importância à experiência de consumo do que propriamente ao bem físico que adquirem.

O novo perfil do consumidor traz grandes desafios à indústria agroalimentar, que tem “procurado entender a evolução, o estilo de vida e as preferências dos consumidores”, diz Jorge Henriques. E as empresas do sector estão a adaptar diferentes estratégias: umas são mais pragmáticas, apostando no acompanhamento dos atributos essenciais exigidos pelo consumidor (sobretudo o preço); outras mais especializadas em nichos de mercado e apostando em produtos com benefícios específicos e cada vez mais segmentados; há também aquelas que apostam na flexibilidade e em formatos práticos e flexíveis; outras que assumem posições ativistas e mostram total transparência nas suas práticas e outras ainda que apostam tudo na sua marca, o principal ativo, e constroem narrativas à sua volta, para surpreender os consumidores e oferecerem-lhe experiências positivas.

“A indústria portuguesa agroalimentar tem vindo a desenvolver uma capacidade exemplar de investigar e inovar”, assume o presidente da FIPA. A indústria alimentar e a das bebidas conta com mais de 11 mil empresas, na sua maioria familiares e de pequena dimensão, dando emprego a mais de 108 mil postos de trabalho diretos. “As exportações cifraram-se em 4,6 mil milhões de euros, um aumento de 3,7% face a 2015. Este sector representou ainda, no mesmo período, 9,2% do total das exportações da indústria transformadora nacional”, avança Jorge Henriques.