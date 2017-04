Bolsa de Lisboa em alta com Jerónimo Martins a subir 1,06%

Regresso da Novabase e da Ibersol à 'primeira liga' da bolsa portuguesa, o PSI20, trouxe ânimo ao mercado das ações. Mas os investidores estão de alerta aos efeitos do Brexit

O índice da bolsa portuguesa que integra as principais empresas cotadas, o PSI20 (que desde 20 de março passou de 17 para 19 títulos), abriu em alta esta quarta-feira, com as ações da Jerónimo Martins a subirem 1,06% para 16,65 euros. Ao todo, o PSI20 subia 0,07% para 4.959,75 pontos, com 11 'papéis' a valorizarem-se, cinco a descerem e dois inalterados.

Além das ações da Jerónimo Martins, as da Mota-Engil e do BCP também se destacavam a subir, respetivamente de 1,94% para 1,998 euros e de 0,99% para 0,1829 euros.

Em sentido contrário, os 'papéis' da Pharol eram os que mais estavam a desvalorizar, designadamente de 2,2% para 0,356 euros.

A empresa de restauração Ibersol e a tecnológica Novabase passaram a negociar em 20 de março no índice de referência da bolsa portuguesa, o PSI20, que assim passou a contar com 19 empresas.

O regresso das duas empresas à 'primeira liga' da bolsa portuguesa foi decidido pela Euronext Lisboa, no âmbito da revisão anual do índice, e é positivo na opinião generalizada dos analistas contactados pela agência Lusa tanto para os dois títulos como para o principal índice da praça lisboeta, que ganha diversificação sectorial.

Desde 10 de fevereiro que o PSI20 integrava apenas 17 empresas, depois da saída do BPI, que na sequência da Oferta Pública de Aquisição (OPA) deixou de cumprir o requisito do capital disperso em bolsa, com o controlo de 84% pelo CaixaBank.

O PSI20 está sem as 20 cotadas desde o verão de 2014, altura em que saíram o BES e o ESFG - Espírito Santo Financial Group.

Na Europa, as principais bolsas estavam mistas no início da sessão, à espera de um relatório sobre o futuro do dinheiro em 'cash' e sobre a política monetária do Banco Central Europeu (BCE).

Os investidores também vão estar atentos à decisão do Parlamento Europeu sobre o Brexit e deverão ser aprovadas as prioridades na negociação com o Reino Unido, antes do arranque das conversações para a saída do país da União Europeia.

A agenda desta quarta-feira também inclui a divulgação das atas da reunião de março da Reserva Federal norte-americana (Fed), durante a qual foi decidido subir as taxas de juro.

Em Nova Iorque, Wall Street fechou na terça-feira em alta, com o Dow Jones a subir 0,19% para 20.689,24 pontos, depois de em 01 de março ter terminado a ganhar para o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 21.115,55 pontos.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de divisas de Frankfurt, a subir para 1,0671 dólares, contra 1,0657 na terça-feira.

O barril de petróleo Brent, para entrega em junho, abriu hoje em alta, a cotar-se a 54,51 dólares no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, mais 0,62% do que no encerramento da sessão anterior.