André Jordan investe €100 milhões em novo projeto turístico

O grupo André Jordan anunciou esta manhã o investimento de 100 milhões de euros na construção das primeiras 200 unidades do projeto Lisbon Green Valley, que inclui moradias, uma escola, uma unidade de saúde e um projeto para um centro hípico.

À margem da apresentação do projeto, o presidente do conselho de administração do grupo, Gilberto Jordan, adiantou que o investimento se refere a uma nova fase do Belas Clube de Campo, no concelho de Sintra – onde atualmente vivem cerca de 750 famílias – e aposta num espaço para quem procura qualidade de vida, segurança e ligação à natureza, a 15 minutos do centro de Lisboa.

"Pessoas que gostam da qualidade de vida próxima do centro urbano. Estamos em Lisboa a 10 minutos do centro. Pensamos que a oferta é o perfeito dos dois mundos, a natureza e a tranquilidade, com grande qualidade de construção a 15 minutos do Marquês de Pombal", disse o Gilberto Jordan.

A aposta no mercado nacional é uma prioridade, mas dada a crescente procura internacional, o Lisbon Green Valley tem em curso uma estratégia específica para promoção do empreendimento a nível internacional, cuja procura se prevê atinja os 30/40%.

"As vendas vão arrancar agora, no mês que vem, fizemos um lançamento no Brasil com bastante recetividade e estamos muito satisfeitos", adiantou o promotor.

A campanha internacional deverá ser posteriormente alargada a outros mercados, como o Reino Unido e a França, Escandinávia, Turquia e mercados orientais, dado o crescente interesse dos mesmos por Portugal.

Questionado sobre os planos do Grupo André Jordan, o responsável disse estarem "completamente focados" em Lisboa (Belas) e que no Algarve – onde têm o projeto Vilamoura XXI e Quinta do Lago – estão neste momento "quietos", mas admitem realizar novos investimentos no futuro.

"O Belas é o maior conjunto residencial em Portugal, é muita gente junta que nos ocupa e gostamos de estar muito focados naquilo que sabemos fazer que é o sector residencial em volta de condomínios, golfe e lazer", disse.

"Temos 350 unidades para desenvolver, temos as mãos cheias", acrescentou.

Inaugurado há cerca de duas décadas, o Belas Clube de Campo conta com aproximadamente cerca de 2500 residentes. Os portugueses representam 90% da ocupação do empreendimento, mas neste momento residem no local famílias de 26 nacionalidades distintas.

O Lisbon Green Valley apresenta uma oferta que inclui lotes para construção de moradias, onde os proprietários podem desenvolver os seus próprios projetos.

A nova fase vai ainda receber uma escola – a Escola João de Deus –, uma unidade de saúde e um projeto para um Centro Hípico.

O público-alvo do empreendimento será, de acordo com Gilberto Jordan, a classe média alta, "casais com crianças, mas também já sem crianças, ou jovens que planeiam família", afirmou.