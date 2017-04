Quatro unicórnios e 835 contratações

Portugal tem três startups tecnológicas com potencial para serem unicórnios no curto prazo, segundo a classificação Tech Tour Growth 2017. Ou seja, poderão alcançar uma valorização de mil milhões de dólares. São elas: a Feedzai, a Talkdesk e a Uniplaces. Além de terem crescimento exponencial de negócio, estes pré-unicórnios têm em comum o facto de serem ‘máquinas’ de criação de postos de trabalho qualificado. Só estas três startups preveem criar 335 empregos até ao final do ano.

Mas, se adicionarmos a Farfetch, um unicórnio fundado em Londres pelo português José Neves, o número de postos de trabalho criados em Portugal por este tipo de empresas vai disparar para 835, já que esta empresa de comércio eletrónico de moda vai contratar 500 pessoas para expandir as suas operações em Lisboa, Porto e Guimarães. No final de 2017, a Farfetch poderá ter criado 1340 postos de trabalho qualificado em sete áreas: tecnologia, produto, operações, financeira, recursos humanos e administrativos.

Leia mais na edição deste fim de semana