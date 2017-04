Jerónimo Martins compra terreno da antiga feira na Praça de Espanha

O grupo Jerónimo Martins comprou em hasta pública o terreno da Praça de Espanha onde funcionou o ‘mercado azul’ à Câmara Municipal de Lisboa (CML) para ali construir a sua sede, apurou o Expresso.

A autarquia tinha como base de licitação o valor de €16,45 milhões e o lote acabou por ser vendido por 17 milhões ao grupo de distribuição alimentar, uma das mais poderosas sociedades comerciais a nível nacional.

Recorde-se que o mercado funcionou com carácter precário em plena Praça de Espanha, uma das principais zonas de confluência do agitado trânsito de Lisboa e apesar do aspeto abarracado, ali se manteve durante mais de 30 anos, até ser desmantelado há pouco mais de um ano.

Leia mais na edição deste fim de semana