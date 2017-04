“É possível que ao nível do IRS haja uma redução para 2018”

Uma das componentes importantes para o défice deste ano são os dividendos do Banco de Portugal. Daquilo que foi noticiado, o BdP prepara-se para aumentar o dividendo, mas para um valor inferior ao esperado no Orçamento do Estado. É um problema?

O Estado, como acionista do BdP, tem um relacionamento que passa por avaliar os resultados e a política de dividendos. A expectativa é que, com o programa de compra de dívida do Banco Central Europeu (BCE), haja resultados mais positivos, que resultem em aumentos de dividendos. Mas é um valor que ainda tem de ser fechado.

Tem havido contactos entre Governo e BdP a esse respeito?

Esses contactos não são feitos pessoalmente por mim. Mas é natural que haja contactos a esse nível.

