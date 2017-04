Águas de Portugal reabrem torneira do investimento

O grupo Águas de Portugal (AdP) promete ser um dos protagonistas da retoma do investimento na economia portuguesa ao avançar com o projeto de investimento na ordem dos €836 milhões que envolve múltiplas intervenções no país para melhorar os serviços de abastecimento de água e de tratamento de águas residuais. O Expresso sabe que estão bem encaminhadas as negociações para garantir um empréstimo de 50% do Banco Europeu de Investimento (BEI), devendo o contrato ser assinado nos próximos meses, provavelmente no verão.

O projeto da AdP é o maior projeto empresarial português atualmente em análise pelo BEI. Na calha, está também o plano de desenvolvimento tecnológico da operadora NOS (€200 milhões), projetos de construção de centrais fotovoltaicas (€130 milhões) e solares (€100 milhões), o alargamento da rede de distribuição de gás natural a Norte (€58 milhões) e um investimento em tecnologias de saúde (€40 milhões).

