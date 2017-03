Governo nomeia nova direção do IAPMEI

O secretário de Estado da Indústria, João Vasconcelos, assinou esta semana os despachos de dissolução do atual conselho diretivo do instituto IAPMEI, que apoia a competitividade e inovação nas empresas, e de nomeação de uma nova direção provisória.

Para a presidência do IAPMEI vai o até agora presidente do Instituto Português da Qualidade (IPQ), Jorge Marques dos Santos, que será coadjuvado por Rui Miguel Sá Pinto, que já estava no conselho diretivo do IAPMEI. Para a estrutura entra também Susana Santos, transitando igualmente do IPQ.

No despacho de dissolução do atual conselho diretivo do IAPMEI, publicado esta quinta-feira em “Diário da República” e assinado na quarta-feira, 29, João Vasconcelos invoca a “necessidade de imprimir nova orientação à gestão” para fazer a recomposição da estrutura.

O instituto estava sem presidente, depois da saída de Miguel Cruz para a Parpública. A nomeação do substituto Jorge Marques dos Santos já foi despachada pelo secretário de Estado da Indústria, aguardando a publicação em “Diário da República”, disse o secretário de Estado ao Expresso.

Com a dissolução do conselho diretivo sai Ana Maria Garcia Rodrigues, que, tal como Rui Miguel Sá Pinto, havia sido nomeada no anterior Governo. João Vasconcelos garantiu ao Expresso que a saída desta gestora é “perfeitamente normal”.

O novo conselho diretivo do IAPMEI, com Marques dos Santos na presidência, e ainda Rui Miguel Sá Pinto e Susana Santos será provisório, pois os gestores terão ainda de passar pelo crivo da Cresap, a comissão de recrutamento e avaliação dos gestores públicos.