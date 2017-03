Dinheiro do Estado no Novo Banco entra até 2020

A recapitalização do Novo Banco (NB) não vai ser imediata e terá, pelo menos, duas fases, com limite em 2020. O Expresso sabe que, após a conclusão da venda do NB, só será injetado no banco um montante de 750 milhões de euros. O remanescente do cheque de 1000 milhões que o fundo Lone Star vai passar ao Estado pela compra – destinado a reforçar os capitais da instituição – será injetado num prazo que pode ir até três anos após o fecho da operação. Ou seja, estes 250 milhões do Estado serão "injetáveis" até 2020.

No entanto, os 250 milhões de euros que cabem à quota parte dos 25% de capital que o Estado manterá no NB "são um compromisso firme e não estão dependentes de nenhuma condição", pelo que vão reforçar os capitais da instituição, embora no prazo referido. O Expresso sabe que ainda não há uma decisão sobre se a participação que o Estado vai deter no NB será controlada e detida diretamente pelo Estado ou pelo Fundo de Resolução.

Apesar da contestação política que o negócio motivado, do Partido Comunista ao PSD, o contexto financeiro e bancário português leva o Governo a incentivar a conclusão rápida deste dossiê.

Foi por isso que o primeiro-ministro António Costa admitiu publicamente que o prazo para encerrar o processo da venda do Novo Banco terminaria esta semana.

O Banco Central Europeu e a Direção-Geral da Concorrência (DG Comp) em Bruxelas estão a avaliar o acordo que será feito com o fundo norte-americano sediado em Dallas, criado pelo financeiro de Harvard John Grayken. Mas os detalhes da compra do NB têm sido acompanhados pela equipa europeia do Lone Star, liderada pelo economista Olivier Brahin, formado na escola da Universidade de Paris Dauphiné IX, o que garante um perfil "mais europeu" a este negócio.

Nesta negociação torna-se "irredutível" a manutenção de uma participação de 25% do Estado no capital do NB, embora não tenha representação na administração do banco. Será assim que o Estado poderá monitorizar de uma forma mais direta todos os processos relacionados com a litigância dos clientes que venham a manifestar-se lesados neste processo.

Para já, o Fundo de Resolução (FR) vai responder por todos os custos e encargos resultantes desta litigância, devendo apresentar ao Estado os valores pagos, para serem posteriormente repostos ao FR.

A venda do Novo Banco implica a realização de um contrato de compra e venda entre o Fundo de Resolução e o fundo Lone Star, confirmando-se que o valor de alienação será inferior aos 4,9 mil milhões de euros injetados no NB.