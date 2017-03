EDP Renováveis dispara quase 10% em bolsa

As ações da EDP Renováveis estão a disparar quase 10% no PSI20, ultrapassando o valor de 6,8 euros da OPA (oferta pública de aquisição) lançada esta segunda-feira. As ações já estiveram a subir 10,26%, para 6,91 euros, o que corresponde ao valor mais elevado desde o final de outubro

As ações da EDP Renováveis disparam quase 10% no início da sessão desta terça-feira no PSI-20 para 6,90 euros, chegando a negociar 10 cêntimos acima do preço por ação da oferta pública de aquisição (OPA), lançada esta segunda feira pela casa-mãe, a EDP. Este é o valor mais alto para empresa liderada por Manso Neto desde outubro de 2016. Já a elétrica liderada por António Mexia estava a valorizar acima das 4,16% para 3,055 euros, o que resulta das duas operações lançadas esta segunda-feira. A primeira foi a venda da espanhola Naturgas, por 2,6 mil milhões de euros, com o objetivo de reduzir a dívida e financiar a OPA sobre a EDP Renováveis. A EDP Renováveis foi lançada na bolsa de Lisboa em maio de 2008, com cada ação a valer oito euros, quase 20% acima do valor que estava a ser transaccionada esta manhã.