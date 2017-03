69% dos portugueses preferem centros comerciais às lojas de rua

Os portugueses estão rendidos aos centros comerciais. O estudo divulgado esta terça-feira pela consultora imobiliária CBRE não deixa qualquer margem para dúvidas: 69% dos portugueses preferem o centro comercial, e apenas 9% optam pelas lojas de rua.

O mesmo estudo, que foi realizado em 13 países e abrangeu 13 mil consumidores, realça ainda que, apesar de o comércio online ser visto como uma tendência, "apenas 15% dos portugueses preferem fazer compras online". A maioria esmagadora – 85% – prefere fazer compras em lojas.

A CBRE nota que Portugal "é dos países que mais utiliza as plataformas de redes sociais para interagir com os clientes, com 61% das marcas a utilizar estas plataformas, face a uma média europeia de 49%".

Por outro lado, e ainda segundo o mesmo documento, "os consumidores nacionais (59%) consideram o Facebook como a melhor rede social para interagir diretamente com as marcas".

Ainda no que diz respeito a hábitos de consumo, "ao nível da restauração, 69% dos portugueses procuram espaços rápidos, mas com uma qualidade superior a cadeias de fast food. Acima da média nacional encontra-se apenas a Irlanda com 75%".

Carlos Récio, diretor de Agência de Comércio da CBRE“, diz que este estudo proporciona uma "visão detalhada dos hábitos de consumo dos portugueses, que se distinguem de forma clara dos restantes países europeus". E acrescenta que os dados agora divulgados são importantes porque "permitem às marcas adaptar-se às necessidades e exigências dos seus consumidores, bem como às alterações nos mercados”.