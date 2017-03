Bruxelas admite alterações na venda do Novo Banco mas quer novos compromissos

A comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager, admitiu esta manhã a possibilidade de o Estado português alterar as condições de venda do Novo Banco, mas afirmou que Bruxelas pode, em função disso, querer novos compromissos.

Perante a hipótese de o Estado manter 25% do capital do Novo Banco, ao contrário da sua venda na totalidade, tal como inicialmente assumido, Vestager escusou-se a entrar em detalhes, sublinhando que a gestão da venda é responsabilidade do Estado português. “Podem existir alterações”, admitiu a comissária, acrescentando no entanto que, se o governo quer mudanças nos compromissos terá de garantir que há um equilíbrio e “dar algo em troca”.

“O processo está longe de estar encerrado”, disse ao Expresso fonte comunitária, o que Margrethe Vestager também sublinhou.

“O mais importante” é um “resultado final, que garanta a viabilidade do banco e o cumprimento das regras da concorrência”, afirmou Margrethe Vestager, acrescentando que Bruxelas e Portugal se mantém em contacto em relação a este processo.

De acordo com uma notícia avançada pelo Público, Bruxelas já terá comunicado ao Governo uma linha vermelha: o Estado tem de ficar fora da futura gestão do banco.